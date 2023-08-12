تعيين أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على عضو مجلس الشيوخ، أنوار الحق كاكار، لرئاسة حكومة تصريف أعمال في باكستان ، للإشراف على الانتخابات العامة، وذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض.

تعيين رئيس وزراء لتصريف الأعمال

وفي وقت سابق، حل الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأربعاء الماضي، مجلس النواب بناء على توصية من رئيس الوزراء، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات في 12 أغسطس الجاري.

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ومن المقرر إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا، بحلول نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين في باكستان تمنع أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

وقال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إن موكله طعن، على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.

وقال المحامي نعيم بانجوتا، إن الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع "قدم للمحكمة العليا في إسلام أباد".

وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.