قرعة تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات

اتحاد الكرة، كشف اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نتائج قرعة تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات في نسختها الأولى.

وأسفرت القرعة التي نشرها حساب اتحاد الكرة عن المواجهات التالية:

نتائج قرعة تصفيات شمال أفريقيا، فيتو

اتحاد الكرة، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندة المغربي لإدارة مباراة الافتتاح والتي تجمع بين سبورتنج كازابلانكا وآفاق غليزان المقررة غدًا في تمام الخامسة مساءً على ملعب استاد الإسكندرية.

Advertisements

ويدير اللقاء المحكمة المصرية شاهندة المغربي ويعاونها يارا عاطف وجمالات شبل واسما تشوشاني من تونس.

كما قررت اللجنة تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة وادي دجلة والجامعة النسائية بسوسة والمقرر إقامتها غدًا علي ملعب استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً بقيادة المحكمة ذكية الجيراني، ويعاونها إحسان النوجيلي، وكريمة خاضيري، ولمياء عتمان من الجزائر.

كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة، أن اجتماع مجلس الجبلاية الذي كان مقررا إقامته غدا الخميس، لمناقشة الأسماء المرشحة لقيادة منتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008 و2009 قد تم تأجيله، على أن يعقد الاجتماع يوم الإثنين المقبل.

أضاف المصدر، أن الاجتماع تأجل بسبب تواجد أغلب أعضاء المجلس خارج القاهرة حاليًا، ويتواجد بعضهم حاليا في الإسكندرية لحضور فعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، فيما يتواجد البعض الآخر خارج مصر في مهمة عمل خاص.

علام يجتمع مع بيريرا

عقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، كما تم التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وطرق معالجتها في الموسم المقبل.

كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم إستقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسئولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.

جمال الغندور يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة

وجه جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام الأسبق، رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة، بشأن أزمات التحكيم المصري، وحالة العشوائية والتخبط التي تسيطر على إدارة لجنة الحكام الحالية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

ونشر الحكم المونديالي جمال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة ضمت رموز التحكيم المغربي السابقين عبد الرحيم العرجون ومحمد الكزاز ويحيى حدقة، أثناء قيامهم بإلقاء محاضرات على حكام المغرب، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المغربي

فحوى رسالة جمال الغندور

وعلق الغندور على الصورة قائلا: “العرجون - الكزاز - حدقة.. تدريب حكام المغرب، صورة لها ألف معنى.. بارك الله فيكم”.

وبدا واضحا من كلمات الغندور أنه يوجه رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة مفادها أن الاتحاد المغربي يستعين بحكامه الدوليين السابقين من أجل تدريب الحكام الحاليين والارتقاء بمستوى التحكيم المغربي، في حين أن اتحاد الكرة يتجاهل الاستعانة برموز التحكيم المصري مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وياسر عبد الرؤوف وغيرهم الكثير من أجل المشاركة في تطوير منظومة التحكيم المصري.