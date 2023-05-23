جمال الغندور يشكر فيتو على تقرير عظماء الكرة المصرية: كلمة الحق

وجه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري السابق، الشكر لجريدة فيتو وللزميل زغلول صيام نائب رئيس التحرير، رئيس القسم الرياضي، على التقرير الذي نشره اليوم الثلاثاء تحت عنوان العظماء الخمسة، الذي تضمن سردًا واقعيًّا وحياديًّا لأبرز الأساطير الرياضية التي سطرت تاريخا وإنجازات في كرة القدم المصرية، سواء لاعبين أو مسئولين أو مدربين أو حكام.

وجاء التقرير الذي نشرته “فيتو” اليوم الثلاثاء ردًّا على تجاهل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إبراز أسماء كثير من أساطير الكرة المصرية الحقيقيين، عندما نشر أول أمس على حسابه الرسمي صورة احتفاءً بمرور 100 عام على حصول مصر على عضوية الفيفا، متجاهلًا في الصورة أساطير الكرة المصرية الحقيقيين أمثال: حسام حسن وعصام الحضري وأحمد فتحي وسمير زاهر وجمال الغندور الذي مثل التحكيم المصري مرتين في كأس العالم، وأدار 6 مباريات في النسختين في إنجاز لم يتكرر للتحكيم المصري.

-إعلانات-

جمال الغندور يشكر فيتو

ونشر جمال الغندور على حسابه الشخصي بفيسبوك الصورة التي تضمنها تقرير فيتو اليوم الثلاثاء، وعلق عليها الغندور “زغلول صيام - فيتو - كلمة الحق - شكرا”.

طالع المزيد: العظماء الخمسة، هؤلاء أفضل لاعبين في تاريخ الكرة المصرية

وأصبح اتحاد الكرة في مرمى النيران بعد اشتعال أزمة كبيرة، إثر نشره غلافًا عبر صفحته الرسمية بفيسبوك يحتوي على صور لرموز كرة القدم، ضمن احتفالات الاتحاد بمرور 100 عام على انضمامه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا أن الصورة خلت من عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم المصرية، ما أثار غضبهم ضد مجلس الجبلاية.

الانتقادات التي طالت اتحاد كرة القدم اضطرته إلى تعديل صورة الاحتفال بمرور 100 عام على انضمام الجبلاية للفيفا، قبل أن يتم حذف الغلاف تماما من الصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

طالع المزيد: اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبة كهربا بعد سحب الأهلي قضيته ضد لجنة الانضباط

صورة غلاف الاحتفال مئوية انضمام اتحاد الكرة لـ فيفا قبل التعديل، فيتو

وكان اتحاد الكرة احتفل بمرور 100 عام على انضمام الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث كتب حساب الجبلاية عبر فيس بوك: "يمر اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 100 عام على انضمام الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ونشر اتحاد الكرة صورة يظهر فيها بعض نجوم الكرة المصرية، على رأسهم محمد صلاح، أحمد حسن، محمد بركات، عمرو زكي، أحمد فتحي، محمد زيدان، حسني عبدربه، حسن شحاتة، وغيرهم.

فيما تجاهل الاتحاد، محمود الجوهري الذي قاد الفراعنة إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، بالإضافة إلى غياب عماد متعب، حسام حسن، محمد أبو تريكة، عصام الحضري، محمود الخطيب.

واضطر اتحاد الكرة خلال الدقائق الماضية إلى حذف صورة غلاف الاحتفال بمئوية الانضمام لـ فيفا، بسبب الانتقادات الواسعة من عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على رأسهم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق.

عصام الحضري يهاجم اتحاد الكرة

وكتب عصام الحضري عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منشورًا هاجم فيه مجلس اتحاد الكرة واصفًا إياهم بأنهم “يكرمون أصحاب المناصب فقط”، متهمًا إياهم بأنهم يتجاهلون الرموز المصرية “التي تمتلك أرقاما يعترف بها الفيفا”، بحسب تعبيره.

وأضاف الحضري: "احتفال ليس له قيمة لعدم وجود بطولات في هذه الأعوام، وبالتالي أصحاب البطولات فقط هم من يستحقون التكريم والجميع يشهد على التاريخ".

تعليق مجدي عبد الغني

نشر مجدي عبد الغني عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلا: “فخور بكوني جزءا من تاريخ كرة القدم المصرية وحملت قميص المنتخب في مختلف الأعمار السنية وشاركت كأساسي طوال مسيرتي”.

وأضاف: “لم أبخل بنقطة عرق واحدة عن رفع اسم علم مصر في المحافل الدولية”.

وانضمت أزمة غلاف الاحتفال بمئوية انضمام اتحاد الكرة إلى الفيفا، إلى عدد من الوقائع التي أثارت انتقادات عنيفة ضد اتحاد الكرة في الساعات الماضية، وعلى رأسها جهاز منتخب الصالات، بعودة جهاد عرفة مديرا فنيا بدلا من هشام صالح، ليفضح تخبط مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.