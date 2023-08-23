الرئيس البرازيلي: الإنفاق العالمي العسكري تخطى 2 تريليون دولار وعدنا إلى عقلية الحرب الباردة

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، إن مجموعة بريكس استطاعت تشكيل هيكلية عالمية للنظام العالمي، مشددا على أن دول المجموعة باتت لاعبا مهما في الساحة السياسية الدولية.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن دول بريكس تواجه سيناريو أكثر تعقيدا بسبب العودة إلى عقلية الحرب الباردة، ولكنه أكد الاستمرار في العمل على تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف: "الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم القدرة على حل مشاكل العالم عبر مجلس الأمن.. ونتعاون مع موسكو وكييف بحثا عن الوصول إلى عملية سلام شاملة".

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وتابع الرئيس البرازيلي: "من غير المقبول أن الإنفاق العالمي العسكري تخطى 2 تريليون دولار.. ونرى مزيدا من انعدام العدالة والمساواة في العديد من الدول.. نحن بحاجة إلى نظام تمويل عالمي يساعد الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل".

وطالب الرئيس البرازيلي خلال قمة بريكس المجتمع الدولي بضرورة التعاون في مواجهة أخطار التغير المناخي.

بدء فعاليات قمة بريكس 2023

وأمس، بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

دول تريد الانضمام إلى مجموعة بريكس

ويتصدر توسع بريكس جدول الأعمال، بحسب تصريحات الكرملين.

وكانت أكثر من 40 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس، منها 23 دولة قد فعلت ذلك رسميًا، من بينهم العديد من البلدان الأفريقية والعربية، مثل الجزائر والمغرب وإثيوبيا ومصر والسنغال ونيجيريا بالاضافة الى دول مثل الأرجنتين وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا وبحسب سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس، فإن "قائمة البلدان طويلة".

تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند

ومجموعة بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

وتعتبر "مجموعة البريكس" واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتتصارع الدول للانضمام لها لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.

ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.