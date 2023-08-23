افتتاح فعاليات اليوم الثاني لقمة بريكس في جنوب أفريقيا

افتتحت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني لقمة بريكس في جوهانسبرج، عاصمة جنوب إفريقيا.

بدء فعاليات قمة بريكس 2023

وأمس، بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

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حسم ملف انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس

من جانبه، توقع الدكتور معتز سلامة، الخبير والمحلل الاستراتيجي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن يتصدر ملف انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس مباحثات قمة المنظمة.

وقال سلامة فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” إن هناك العديد من البلدان الأفريقية والعربية التي تقدمت بطلب للانضمام إلي مجموعة بريكس مثل مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه بالتأكيد سيتم تخصيص مساحة كبيرة خلال القمة لمناقشة وحسم هذا الملف.

وأوضح الخبير والمحلل الاستراتيجي في مركز الأهرام أن هناك العديد من التقارير التي تحدثت عن تركيز قمة بريكس على اعتماد "عملة جديدة" تكون بديلة للدولار، إلا أنه لفت إلى أن المنظمة نفت بنفسها هذا الأمر.

وأعرب سلامة عن اعتقاده بأن مجموعة بريكس ستركز خلال مباحثاتها وبياناتها على الحالة الدولية خاصة فيما يتعلق بحالة النظام الدولي والسعي لتلافي الهيمنة الأمريكية، مشددا علي أن التعاملات والتبادلات الاقتصادية ستمثل جانبا أساسيا خلال القمة، خاصة في ظل تعرض عدد من دول المجموعة أبرزها روسيا والصين لعقوبات اقتصادية.

وأشار الخبير في مركز الأهرام إلى إمكانية قبول عضويات عدد من الدول خلال القمة الـ 15 لـ مجموعة بريكس، وذلك إذا لم تصدر اعتراضات أساسية من جانب دول أخرى داخل المنظمة، كما رجح سلامة أن يتطرق بيان مجموعة بريكس إلي سعي الولايات المتحدة لإشعال المخاطر من خلال حروب جديدة في العالم، قد ترتبط بملف تايوان، مشددا علي أن المنظمة قد تنحاز إلى حد كبير للموقف الصيني.

واختتم الخبير والمحلل في مركز الأهرام للدراسات حديثه قائلا: " مجموعة بريكس لا تمتلك أجندة سياسية متماسكة بقدر تماسك أهدافها الاقتصادية"، مستبعدا أن تتبني المنظمة موقف عدائي تجاه الدول الغربية، وأن المجموعة لا تطرح نفسها كقطب مواز للغرب ولا تهدف لعداء أوروبا والولايات المتحدة ولكنها تركز أكثر علي الأوضاع الاقتصادية.

القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

وتسضيف دولة جنوب أفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس لاستضافة القمة الخامسة عشرة للمنظمة.

وأكدت أكثر من 40 دولة بالفعل مشاركتها في "قمة بريكس" في جوهانسبرج، والتي تنعقد لمدة يومين، حيث حضر العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي.