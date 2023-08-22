الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

قمة بريكس، هل ينجح الأعضاء في إنهاء الخلافات بضم دول جديدة؟

قمة بريكس، فيتو
قمة بريكس، فيتو

قمة بريكس 2023، سلطت وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها اليوم الثلاثاء، الضوء على اجتماع قمة بريكس الذي يعقد في دولة جنوب إفريقيا بدءا من اليوم وحتى ال24 من شهر أغسطس الجاري


قمة بريكس 2023 المنتظرة هدفها توسيع التكتل 


ومن المقرر أن تبحث قمة بريكس 2023 توسيع التكتل  في وقت  يسعى فيه  بعض الأعضاء إلى جعل المجموعة  ثقلًا موازنًا للغرب وذلك بالتزامن مع زيادة  التوترات العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية والتنافس المتزايد بين الصين والولايات المتحدة.


وأشارت وكالة رويترز في تقريرها إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينج هو  المؤيد الرئيسي لتوسيع كتلة  البريكس،  أكد أن القمة تمثل نقطة انطلاق تاريخية.
والتقى الرئيس الصيني مع نظيره الجنوب إفريقي، اليوم على هامش القمة  قبيل انطلاق قمة بريكس، وقال سيريل رامافوسا، إن البلدين لديهما "وجهات نظر متشابهة" فيما يتعلق بالتوسع.

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وأضاف رئيس جنوب إفريقيا في حديثه  "إننا  نتشارك مع الصين في نفس وجهة النظر بأن بريكس منتدى بالغ الأهمية ويلعب دورا هاما في إصلاح الحوكمة العالمية وفي تعزيز التعددية والتعاون في جميع أنحاء العالم".


ووأوضحت وكالة رويترز في تقريرها أن مجموعة بريكس لا تزال يوجد بها بعض النقاط الخلافية، بدءا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يعاني الآن من التباطؤ، إلى جنوب أفريقيا، البلد المضيف هذا العام والدولة الاقتصادية الصغيرة التي تواجه أزمة كهرباء.


النقاط الخلافية بين أعضاء البريكس 


وخلال الفترة الأخيرة زاد التقارب  الهندي  مع دول  الغرب، وأيضا  البرازيل في ظل زعيمها الجديد فعت نفس الأمر، في حين تتعرض روسيا لضغوط شديدة بسبب العقوبات الغربية بسبب حربها في أوكرانيا. وأيضا الاشتباكات الحدودية التي تقع بين  الهند والصين  بين الحين والآخر الأمر الذي يزيد من التحدي المتمثل في اتخاذ القرار في مجموعة تعتمد على الإجماع.


وتجدر الإشارة إلى أن  التوسع  كان هدفا للصين منذ فترة طويلة، والتي تأمل أن تمنح العضوية الأوسع نفوذًا لمجموعة تضم بالفعل حوالي 40٪ من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومن المقرر أن يعقد الزعماء اجتماعا صغيرا مساء الثلاثاء حيث من المرجح أن يناقشوا إطار عمل ومعايير قبول دول جديدة.
وتحرص روسيا على ضم أعضاء جدد لمواجهة عزلتها الدبلوماسية بسبب غزوها لأوكرانيا.
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الهندي، فيناي كواترا، إن دلهي، التي تشعر بالقلق من الهيمنة الصينية وحذرت من التوسع السريع ومن ناحية أخرى، تشعر البرازيل بالقلق من أن يؤدي توسع مجموعة البريكس إلى إضعاف نفوذها".

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