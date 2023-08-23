ضبط القائمين على إدارة وكر لتجارة الأسلحة النارية في الدقهلية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر) وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
و بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.
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