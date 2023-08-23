الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تعيين فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

كشفت وسائل إعلام روسية أنه تم تعيين الجنرال فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية خلفًا لسيرجي سوروفيكين الذي أعفي من مهمته.

القوات الجوية الروسية

وأعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفًا لقائدها السابق سيرجي سوروفيكين الذي أُعفي من مهمة القيادة.

وكان صحفي روسي بارز، قال في وقت سابق أمس الثلاثاء، إن الجنرال سيرجي سوروفيكين، الذي كان في وقت ما قائد المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا، قد تم إقالته من منصبه كقائد للقوات الجوية الروسية.

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حطة إذاعة إيخو موسكفي

ولم يكن هناك تأكيد رسمي للتقرير من قبل أليكسي فينيديكتوف، الرئيس السابق لمحطة إذاعة إيخو موسكفي المنحلة الآن.

مرسوم رسمي

وقال فينيديكتوف عبر قناته عمرسوم رسميلى “تليجرام”، إن سوروفيكين تمت إقالته بموجب مرسوم رسمي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

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روسيا قائد ا مؤقت ا للقوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور أفزالوف

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