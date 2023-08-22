الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وسائل إعلام: أردوغان يزور روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول صفقة الحبوب.

وكان الرئيس التركي أعلن في وقت سابق أنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر المقبل، مضيفا أن وزير الخارجية التركي يعتزم زيارة موسكو لإجراء محادثات والتحضير للقاء.

وأشار إلى أن "كل المحادثات الهاتفية وغيرها تشير إلى أن موقف الرئيس الروسي كان إيجابيا تجاه صفقة الحبوب".

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كما كتبت صحيفة Milliyet التركية أن أنقرة تكثف عملها الدبلوماسي على أمل أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى تركيا في الأيام القريبة القادمة، مشيرة إلى أنها ستكون "أول زيارة لبوتين إلى دولة عضو في حلف "الناتو" منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فتور العلاقات بين روسيا وتركيا

وموخرا، نفى كبير مستشاري الرئاسة التركية عاكف تشاجاطاي قليج، فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة حول موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.

ولفت في تصريح لقناة "سي أن أن ترك" إلى أنه في "المحادثة الهاتفية الأخيرة، وجه الرئيس أردوغان الدعوة مجددا للرئيس بوتين، وفي الوقت الحالي العمل على هذا مستمر على تحديد موعد الزيارة".

وحول ما تشيعه بعض وسائل الإعلام حول "فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو"، وقال: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا يوجد أي فتور بين الجانبين.. نحن نعمل بنشاط على مستوى وزارتي الخارجية والاستخبارات".

وأضاف أنه "على مستوى السياسة الخارجية تستمر المفاوضات حول صفقة الحبوب".

موعد ومكان لقاء بوتين وأردوغان

وفي 3 أغسطس صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنه سيتم الاتفاق على موعد ومكان لقاء الرئيسين بوتين وأردوغان عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم اللقاء في تركيا.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي آنذاك  اتفاق الحبوب، فيما أعلنت الرئاسة التركية أن الزعيمين اتفقا على زيارة بوتين لأنقرة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع أردوغان، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ الغرب التزاماته ذات الصلة.

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