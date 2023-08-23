الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

التريلر الرسمي لفيلم نتفليكس المنتظر Rebel Moon

Rebel Moon، فيتو
Rebel Moon، فيتو

نتفليكس، طرحت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، التريلر الرسمي لفيلمها المنتظر Rebel Moon، والذي وصلت مدته لـ ٣ دقائق و٣٠ ثانية، تضمت عدة مشاهد مشوقة من الفيلم.

 

ملحمة من جزئين لنتفليكس

فيلم Rebel Moon، ملحمي من نوعية أفلام 300، وMan of Steel، وArmy of the Dead، وهو الجزء الأول من فيلمين، الأول هو Rebel Moon، المقرر عرضه حصريا علي منصة نتفليكس، بتاريخ 22 ديسمبر ٢٠٢٣، فيما سيحمل الجزء الثاني للفيلم اسم The Scargiver، وسيُعرض بتاريخ 19 أبريل 2024.

 

تفاصيل فيلم  Rebel Moon

فيلم Rebel Moon، ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي، ويحكي قصة مستعمرة هادئة على أطراف المجرّة، تتعرض للتهديد من جيوش حاكمة مستبدة، لتظهر بين سكان القرية سيدة غريبة، وغامضة، تدعى "كورا" وتجسد دورها الممثلة "صوفيا بوتلة"، وتصبح هذه السيدة، أملهم الوحيد في النجاة، لتنطلق كورا، بعد ذلك في مهمة صعبة للبحث عن مقاتلين مدربين، للانضمام إلى صفوفها، والدفاع عن المجره.

Advertisements

 

طاقم عمل فيلم  Rebel Moon

فيلم Rebel Moon، من إخراج المخرج الشهير زاك سنايدر، الذى شارك في تأليف العمل أيضا، بمشاركة كل من كورت جونستاد، ووشي هاتن، والفيلم من بطولة صوفيا بوتلة، وجيمون هونسو، وإد سكرين، وميشيل هيوزمان، وباي دونا، وراي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام، وأنتوني هوبكنز.

 

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا. 

 

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني. 

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من التخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".

أول ظهور لـ أوستن بتلر وليا سيدو بشخصيتيهما في فيلم DUNE2

خسائر DC مستمرة، BLUE BEETLE أقل فيلم تحقيقًا للأرباح بافتتاحية أول أسبوع عرض

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

Rebel Moon فيلم Rebel Moon نتفليكس Rebel Moon موعد عرض فيلم Rebel Moon مشاهدة فيلم Rebel Moon

مواد متعلقة

نتفليكس تطرح حلقات الموسم الثالث من مسلسل The Witcher

كاثرين تيت تهاجم نتفليكس بعد إلغاء مسلسلها

الأكثر قراءة

أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

اليوم، كولر وجهازه في القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي

أخبار مصر: بيع حصة بالشرقية للدخان، صلاح بقميص اتحاد جدة، قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة، عاصفة شديدة تضرب مكة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الأهلي يجتمع اليوم في الجزيرة

طريقة عمل الأرز البسمتي، لسفرة مميزة وبدون مجهود

بالعرض الخاص للمسلسل، ريم العدل تظهر بقميص أبيض مطبوع عليه بوستر "سفاح الجيزة"

Advertisements

منوعات

المزيد

زعيم كوريا الشمالية يوبخ حكومة بلاده بسبب خانون (صور)

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية