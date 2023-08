التريلر الرسمي لفيلم نتفليكس المنتظر Rebel Moon

نتفليكس ، طرحت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، التريلر الرسمي لفيلمها المنتظر Rebel Moon، والذي وصلت مدته لـ ٣ دقائق و٣٠ ثانية، تضمت عدة مشاهد مشوقة من الفيلم.

ملحمة من جزئين لنتفليكس

فيلم Rebel Moon، ملحمي من نوعية أفلام 300، وMan of Steel، وArmy of the Dead، وهو الجزء الأول من فيلمين، الأول هو Rebel Moon، المقرر عرضه حصريا علي منصة نتفليكس، بتاريخ 22 ديسمبر ٢٠٢٣، فيما سيحمل الجزء الثاني للفيلم اسم The Scargiver، وسيُعرض بتاريخ 19 أبريل 2024.

تفاصيل فيلم Rebel Moon

فيلم Rebel Moon، ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي، ويحكي قصة مستعمرة هادئة على أطراف المجرّة، تتعرض للتهديد من جيوش حاكمة مستبدة، لتظهر بين سكان القرية سيدة غريبة، وغامضة، تدعى "كورا" وتجسد دورها الممثلة "صوفيا بوتلة"، وتصبح هذه السيدة، أملهم الوحيد في النجاة، لتنطلق كورا، بعد ذلك في مهمة صعبة للبحث عن مقاتلين مدربين، للانضمام إلى صفوفها، والدفاع عن المجره.

Advertisements

طاقم عمل فيلم Rebel Moon

فيلم Rebel Moon، من إخراج المخرج الشهير زاك سنايدر، الذى شارك في تأليف العمل أيضا، بمشاركة كل من كورت جونستاد، ووشي هاتن، والفيلم من بطولة صوفيا بوتلة، وجيمون هونسو، وإد سكرين، وميشيل هيوزمان، وباي دونا، وراي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام، وأنتوني هوبكنز.

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا.

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من التخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".