الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

خسائر DC مستمرة، BLUE BEETLE أقل فيلم تحقيقًا للأرباح بافتتاحية أول أسبوع عرض

BLUE BEETLE، فيتو
BLUE BEETLE، فيتو

DC، مازلت شركة الإنتاج السينمائي للأبطال الخارقين مستمرة في خسائرها، فبعد صدمة فيلم the flash، في شباك التذاكر الشهر الماضي، جاء فيلم BLUE BEETLE، ليزيد خسائر الشركة العالمية.

خسائر فيلم BLUE BEETLE

وحقق فيلم شركة دي سي الجديد BLUE BEETLE، إيرادات بلغت 25 مليون دولار فقط، في افتتاحية أول أسبوع عرض له محليا، و43 مليون دولار عالميا، عن ميزانية 120 مليون دولار، وهو ما يجعله أقل فيلم لشركة دي سي، تحقيقًا للأرباح، خلال افتتاحية أول أسبوع عرض محليا في التاريخ.

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فيلم DC الجديد BLUE BEETLE

عرض فيلم Blue Beetle في السينمات بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٣، ويدور حول فتى مراهق يعثر على تقنية فضائية تلتصق بعموده الفقري، ويحصل على بدلة مدرعة خارقة.

فيلم  BLUE BEETLE، من إخراج المخرج أنجيل مانويل سوتو، ويعتبر أول عمل يضم الأبطال الخارقين اللاتينيين، وهو من بطولة، برونا ماركيزين، وجورج لوبيز، وإسكوبيدو، وراؤول تروخيو، وهارفي جيلين، وداميان ألكازار، وسوزان ساراندون، وبيكى جي.

تاريخ قصة فيلم BLUE BEETLE

Blue Beetle هو اسم ثلاثة أبطال خارقين خياليين، ظهروا في عدد من الكتب المصورة الأمريكية التي نشرتها مجموعة متنوعة من الشركات منذ عام 1939، وأحدث الشركات التي تمتلك حقوق Blue Beetle هي DC Comics التي اشترت حقوق الشخصية خلال 1983.

THE FLASH أكبر فيلم للأبطال الخارقين تحقيقًا للخسائر في التاريخ

 انتهى رسميا عرض فيلم THE  FLASH، في السينمات مع إيرادات بلغت 268 مليون دولار فقط، ومع ميزانية 220 مليون دولار، بالإضافة لميزانية ترويجية للفيلم تقدر بـ 100 مليون دولار، وهو ما يجعل فيلم THE FLASH، أكبر فيلم سوبرهيروز - أبطال خارقين، تحقيقًا للخسائر لشركة إنتاجه في التاريخ.

موعد عرض The Flash علي HBOMax

 أعلن رسميا عن طرح أحدث أفلام شركة DC، للمشاهدة عبر منصة البث الرقمية HBOMax، بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣، وذلك بعد رفعه رسميا من صالات العرض السينمائية.

ووصلت إيرادات فيلم “ذا فلاش” لـ 268 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، بصعوبة بالغة.

وانتزع أحدث أفلام عالم DC، لقب أسوأ افتتاحية في شباك التذكر العالمي، من فيلم Black Adam.

إيرادات افتتاحية لشباك التذاكر

ولم يستطع فيلم The Flash، تحقيق سوى ٢٤.٥ مليون دولار فقط كإيرادات افتتاحية لشباك التذاكر، بعد طرحه في صالات العرض بتاريخ ١٦ يونيو.

 وبلغت تكلفته إنتاج فيلم  The Flash، 200 مليون دولار، وهو ما يعد رقم مكلف للغاية لشركة الإنتاج، التي كانت تنوي عدم طرحه في السينمات، بسبب فضائح بطل الفيلم عزرا ميلر.

جيمس جن يعمل على التنسيق بين استوديوهات DC والكوميكس

أكد رئيس استوديوهات DC الجديد جيمس جن، بأنه يعمل بالتعاون مع رئيس الإبداعي في DC القصص المصورة، جيم لي، لإنشاء تنسيق بين استوديوهات DC والكوميكس. 

وفسر جيمس جن ذلك التعاون، في رغبته لتبسيط شخصيات الأبطال الخارقين، التي ستظهر في الأفلام القادمة لعالم “دي سي”، ثم وضعها في القصص المصورة، أو الشخصيات التي ستستنبط من القصص المصورة لعالم دي سي لوضعها في الأفلام.

THE FLASH يحصد لقب أكبر فيلم للأبطال الخارقين تحقيقًا للخسائر في التاريخ

اشتري واحدة والثانية مجانا، السينمات تروج لفيلم The Flash بعد فشله

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