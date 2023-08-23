النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر حادث تصادم في التبين

صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية بدفن جثة شاب لقى مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة ملاكي بجوار مسجد الأنصاري بنطاق دائرة قسم شرطة التبين، وذلك عقب انتهاء الصفة التشريحية.

ودفعت الإسعاف بسيارة لنقل جثة الشاب بعدما تحولت لأشلاء على الطريق، وذلك فور معاينة النيابة لمسرح الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪، وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

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- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.