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حوادث

براءة مرتضى منصور من سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية السب والقذف المقامة من موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وكانت الموظفة قدمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ المقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

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