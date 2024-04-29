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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الثوم اليوم،
أسعار الثوم اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، كالتالي:

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

تراجع الطماطم في سوق العبور اليوم الإثنين

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البطاطس من 4 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 6 إلى 21 جنيهًا، سعر الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات.

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تباين أسعار الباذنجان في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 13 جنيهًا، باذنجان رومي من 2.5 إلى 7.5 جنيه، باذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان أبيض من 4 إلى 8 جنيهات.

 أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفلفل في سوق الجملة

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 3.5  إلى 6.5 جنيه،  فلفل رومي صوب من 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 11 إلى 21 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 22 إلى 30 جنيهًا.

الثوم يعاود الارتفاعات لسعر 40 جنيهًا في الجملة

وبلغ سعر السبانخ من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 30 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق، الملوخية من 7 إلى 10 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 4 إلى 10 جنيهات، بسلة من 18 إلى 22 جنيهًا، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 4 إلى 10 جنيهات.

15 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البامية في السوق

ويبلغ سعر قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كيلو كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهات عن سعره السابق، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو ورق العنب 

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الليمون البلدي

وسجل سعر بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، ليمون بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات،  نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

 أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

بكم يبلغ سعر كيلو الكسبرة في سوق الجملة؟

وتراوح سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، لفت من 2 إلى 3 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس مر نحو 3 جنيهات،  خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

3 جنيهات أقل سعر للفينوكيا في السوق

وسجل سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو ورق عنب بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

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انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في الجيزة

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والليمون وارتفاع الطماطم بسوق العبور

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