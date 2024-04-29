ساويرس يكشف أعظم أفلام السينما في العالم وأقرب الفنانين العالميين لشخصيته

أعظم أفلام السينما العالمية، كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن أعظم فيلم في تاريخ السينما العالمية، وهو الفيلم الأمريكي "الأب الروحي The Godfather"، الذي تم عرضه في عام 1972، بطولة مارلون براندو وآل باتشينو، وحصل على جائزة أوسكار عام 1972 كأحسن فيلم.

أعظم أفلام السينما العالمية

وعن أعظم أفلام السينما العالمية، قال المهندس نجيب ساويرس إن أكثر الشخصيات القريبة لقلبه ولشخصيته هو الفنان مارلون براندو، يليه روبرت دي نيرو.

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مارلين برندو في فيلم الأب الروحي، فيتو

ووصف المهندس نجيب ساويرس فيلم "الأب الروحي The Godfather" فقال: "الأعظم والأروع والأجمل على الإطلاق"

وعندما سأله أحد المتابعين " مين فيهم أقرب واحد لقلبك يا باشمهندس وبتحس إنه قريب لشخصيتك؟"

فرد نجيب ساويرس قائلًا: " مارلون براندو يليه روبرت دي نيرو"



وعن رأيه في الممثل العالمي آل باتشينو قال المهندس نجيب ساويرس: "هايل برضه"

فيلم "الأب الروحي The Godfather"

وكان أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس قد وصف أجمل مشاهد فيلم "الأب الروحي The Godfather"، الذي تم عرضه عام 1972، فقال: "أرقى انتقام في تاريخ السينما، حين تم اغتيال ابنه الأكبر "سوني" وتشويه جثته بالرصاص، قرر العراب الكبير فيتو كورليوني أن يجمع جميع زعماء العائلات الخمس والذين كان لهم يد في قتل ابنه؛ وطلب منهم إيقاف الحرب!"

مارلين برندو، فيتو

وتابع: "لقد كان الجميع يتوقع ضربة قوية منه لأنه لم يكن ليسمح بأن يذهب دم ابنه سدى ولكنه لم يفعل.. لقد وقف في ذلك الاجتماع وقال مقولته الشهيرة: "هل كان الانتقام سيعيد إلي ابني؟ لا؛ أنا أمتنع عن كل أعمال الانتقام ومستعد لكي أتعاون معكم واقبل بجميع شروطكم ولكن لدي أسبابي!! ابني مايكل الآن في صقلية وتم اتهامه بجريمة لم يرتكبها وتريدون قتله بسببها.."

مارلون براندو يبدع في فيلم الأب الروحي

وأضاف "لقد بدأت بإجراءات إعادته وحتى يتم ذلك.. حتى يعود لي سالمًا لا أريد أن يمسه أي سوء.. فإذا أصيب بالكآبة وانتحر، إذا تعرض لحادث أثناء عودته أو مات بسبب الحمى فسوف أحمل كل المتواجدين في هذه القاعة المسؤولية، ولن أكون رحيما وقتها!"

آل باتشينو في الأب الروحي، فيتو

وقال "نعم كان يريد عودة ابنه مايكل مهما كلف الثمن.. وحين عاد مايكل من صقلية تسلم أعمال العائلة من أبيه وأعاد للعائلة قوتها بعدما استنزفت الكثير من جراء الحرب التي راح ضيحتها أخوه الأكبر.. وحين أنهى ذلك. قام مايكل بالتخلص من زعماء كل العائلات المنافسة سواء أولئك الذين شاركوا في اغتيال أخيه أم الذين لم تكن لهم يد في ذلك لقد كان العراب فيتو كورليوني يريد أن يتحقق الانتقام بشكل أكثر فخامة وكلاسيكية من مجرد ردة فعل عاطفية، كان يمتلك سلاحا فتاكا لا يمتلكه أعداؤه وهو: "بعد النظر".

أقوى عائلات المافيا الايطالية فى نيويورك

جدير بالذكر أن فيلم الأب الروحى يدور حول قصة عائلة كورليونى من عام 1945،أقوى عائلات المافيا الإيطالية فى نيويورك، شارك في الفيلم مارلون براندو: بدور فيتو كورليونى العراب رئيس عائلة كورليوني، وآل باتشينو في دور مايكل كورليونى الابن الصغير، وجيمس كان في دور سونى كورليونى الابن الكبير، وريتشارد كاستيلانو في دور بيتر كلمنزا اليد اليمنى للعراب، وروبرت دوفال في دور توم هيجن (المستشار القانوني) للعراب، وديان كيتون في دور كاى كورليوني، وريتشارد كونت في دور دون اميليو بارزيني، وتاليا شير في دور كونى كورليوني.