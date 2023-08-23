خطة الصندوق المالي، المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك يكشف طريقة حل الأزمات

الزمالك، أكد اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، قدرة النادي على الخروج من الأزمة المالية والاستقرار التام خلال الأيام المقبلة.

وقال المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك في تصريحات لقناة “الشمس” مع الإعلامي مجدي عبد الغني، إن رموز الزمالك والجماهير مع اللجنة التنفيذية الحالية ستكون قادرة على إيجاد حلول لكل المشكلات الإدارية والمادية بنادي الزمالك، وأن هناك تكاتفًا من الجميع للخروج من هذه الأزمة.

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زيزو وفتوح مستمرون مع الزمالك

وواصل، بأنهم قادرون على إنهاء أزمة القيد خلال الأيام المقبلة، وإنهاء ملف تجديد أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح.

وأضاف: "جاءت لي مكالمات كثيرة من رموز النادي وقيادات إدارية سابقة، كلهم مع الزمالك، والكل مستعد يخدم بأي شيء في استطاعته، وفي تكاتف واضح من الجميع".

وعلمت “فيتو” أن أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي الجديد بنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية، حضر لنادي الزمالك ومعه عدد كبير من مكتبه الخاص، وذلك لإدارة ملف نادي الزمالك ماليًّا بشكل جديد ومختلف.

وفجر مصدر مفاجأة جديدة في هذا الصدد، حيث أكد أنه تم بالفعل تشكيل صندوق مالي مخصص لتنمية موارد النادي من خلال المكتب الخاص بالمدير المالي الجديد، وأن هذا الصندوق سيتم إعلان تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشددت المصادر على أنه بالفعل هناك مبلغ مالي كبير موجود بالصندوق قد يصل بشكل مبدئي إلى 300 مليون جنيه تم تسديدها من بعض رجال الأعمال الزملكاوية، وذلك سعيًا وراء حل أزمات النادي المالية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه خلال أيام قليلة جدًّا سيتم تسديد الغرامات المتأخرة على الزمالك في الفيفا لحل أزمة إغلاق القيد بالإضافة إلى تسديد المستحقات المتأخرة للاعبين والأجهزة الفنية بالنادي.

وقال المصدر: "الصندوق الجديد سينتعش بملايين أخرى بمجرد إعلانه بشكل رسمي وأن المدير المالي الجديد ومكتبه الخاص سيقوم بإدارة الملف المالي داخل نادي الزمالك باحترافية شديدة وسيتم وضع نظام محكم بشكل سريع لتنظيم عملية صرف واستقبال الأموال الخاصة بنادي الزمالك".

وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقف مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، من الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور أكد له عدم ترشحه في الانتخابات القادمة لنادي الزمالك من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نشكر مجلس إدارة الزمالك الوطني المحترم الذي استقال عن طيب خاطر، وفضل المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية، اللجنة التنفيذية مهمتها الدعوة لإجراء انتخابات الزمالك، ومن يريد الترشح فليترشح ليتكون مجلس إدارة جديد وحتى تكوين المجلس سندعم الزمالك بكل ما نستطيع".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "الأندية الجماهيرية ندعمها دائمًا ونقف بجوارها في خطوات التطوير، الزمالك نادٍ كبير نتابع خطواته بعد تعيين لجنة تنفيذية لإدارته".

يذكر أن الوزارة كانت قد قررت تكليف اللجنة الثلاثية المكونة من: اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا النشاط الرياضي، بإدارة شؤون النادي، وذلك عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه، لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.



من ناحية أخرى، عقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، اجتماعًا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء.

وتسلمت اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي.

وبدأت اللجنة الثلاثية مهام عملها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة.

اللجنة الثلاثية تتسلم رسميا نادي الزمالك، فيتو

من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عديدة من رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.