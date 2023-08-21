هل يحق لمرتضى منصور الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة؟ خبير لوائح يوضح (فيديو)

مرتضى منصور، كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، موقف المستشار مرتضى منصور من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إن جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك الذين تقدموا باستقالتهم يحق لهم الترشح في الانتخابات المقبلة ما عدا المستشار مرتضى منصور لصدور أحكام قضائية ضده وحكم قضائي اليوم بحبسه 6 أشهر.



مدة مجلس الزمالك الجديد

وأضاف: مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد سيكون مدته 4 سنوات لأنها انتخابات ليست تكميلية لأن المجلس بأكمله استقال.



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وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 شهور لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، قال: "أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم اتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟"



وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.

الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر واجب النفاذ وإيداعه السجن فورا



قال مصدر قضائي، إن الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ ويجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه في أحد السجون العمومية.

وأضاف المصدر أنه يمكن للمحكوم عليه الطعن خلال ٦٠ يوما من الحكم أمام محكمة النقض، ولكن هذا الطعن لا يمنع وضعه في السجن لحين نظر الطعن.

وقضت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بالحبس 6 أشهر فى القضية الخاصة بـ لمياء خيري، موظفه بالجهاز المركزي للمحاسبات.



3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور



قال إسماعيل بركة المحامي بالنقض: إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيتقدم بالاستئناف، ومن ثم فإن من حق محكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه بالبراءة، أو أن تمنع تنفيذه.



وأضاف "بركة"، في تصريحات خاصة لفيتو: هذا بحسب ما يتراءى للمحكمة من أوجه دفاع.

وتابع: هناك سيناريو أخير، وهو في حالة إتمام الصلح تقضي المحكمة بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.



حكم واجب النفاذ

وقال مصدر قضائي، إن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال ٦٠ يوما، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.

وأضاف المصدر، أنه على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.