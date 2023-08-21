الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

هل يحق لمرتضى منصور الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة؟ خبير لوائح يوضح (فيديو)

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

مرتضى منصور، كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، موقف المستشار مرتضى منصور من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إن جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك الذين تقدموا باستقالتهم يحق لهم الترشح في الانتخابات المقبلة ما عدا المستشار مرتضى منصور لصدور أحكام قضائية ضده وحكم قضائي اليوم بحبسه 6 أشهر.
 

مدة مجلس الزمالك الجديد

وأضاف: مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد سيكون مدته 4 سنوات لأنها انتخابات ليست تكميلية لأن المجلس بأكمله استقال.
 

Advertisements

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

حبس مرتضى منصور 6 أشهر، مفاجأة تنتظره في حال ضبطه، ومصدر: الحكم واجب النفاذ

 

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 شهور لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، قال: "أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم اتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟"
 

وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.

 

الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر واجب النفاذ وإيداعه السجن فورا
 

قال مصدر قضائي، إن الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ ويجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه في أحد السجون العمومية.

وأضاف المصدر أنه يمكن للمحكوم عليه الطعن خلال ٦٠ يوما من الحكم أمام محكمة النقض، ولكن هذا الطعن لا يمنع وضعه في السجن لحين نظر الطعن.

وقضت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بالحبس 6 أشهر فى القضية الخاصة بـ لمياء خيري، موظفه بالجهاز المركزي للمحاسبات.


3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور


قال إسماعيل بركة المحامي بالنقض: إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيتقدم بالاستئناف، ومن ثم  فإن من حق محكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه بالبراءة، أو أن تمنع تنفيذه.


وأضاف "بركة"، في تصريحات خاصة لفيتو: هذا  بحسب ما يتراءى للمحكمة من أوجه دفاع.

وتابع: هناك سيناريو أخير، وهو في حالة إتمام الصلح تقضي المحكمة بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.


حكم واجب النفاذ

 

وقال مصدر قضائي، إن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال ٦٠ يوما، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.

 

وأضاف المصدر، أنه على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مرتضى منصور إنتخابات الزمالك نادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك الزمالك عامر العمايرة

مواد متعلقة

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

حبس مرتضى منصور 6 أشهر، مفاجأة تنتظره في حال ضبطه، ومصدر: الحكم واجب النفاذ

السماح بدخول النادي بالشورت والشعر الكيرلي، مطالب أعضاء الزمالك بعد رحيل مجلس مرتضى منصور

مصدر: يجب على مرتضى منصور تسليم نفسه للشرطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده

الأكثر قراءة

بالأسماء، تعرف على اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الاثنين 21-8-2023

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

هل يحق لمرتضى منصور الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة؟ خبير لوائح يوضح (فيديو)

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

ملفات مهمة تنتظر تدخل اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كريمة يكشف حكم زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية والصحية

المزيد
الجريدة الرسمية