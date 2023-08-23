الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مصير زيزو وفتوح

حسن موسى، فيتو
حسن موسى، فيتو

طمأن حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، مؤكدا السعي لحل كافة مشاكل التي تواجه الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف حسن موسى، رئيس اللجنة المؤقتة في تصريحات لبرنامج “الماتش” تقديم الإعلامي هاني حتحوت: “هناك جلسة مع المدير الفنى أوسوريو اليوم، وفحص كافة طلباته”.

وتابع، فيما يخص تجديد عقد أحمد سيد زيزو، سنصل إلى حل بنسبة ٩٠%، ونطمئن جماهير الزمالك على استمرار زيزو وأحمد فتوح مع الفريق.

مضيفا، ستكون هناك جلسة مع مدير النشاط الرياضي الجديد لدراسة كل الأمور وحلها، وأكد أن “أول ما نجهز للجمعية العمومية سيتم تبليغ الجهة الإدارية لإجراء الانتخابات”.

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وعقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء. 

وتسلمت اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي. 

وبدأت اللجنة الثلاثية مهام عملها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة. 

وكان اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك قال في تصريحات سابقة، "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عديدة من رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة 

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة  (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

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