أشرف صبحي يشيد بتألق مصطفى حسين وتأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض، بتألق لاعب منتخبنا الوطني مصطفى حسين وزن 67 ك، بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا بالأردن.

وزير الرياضة يشيد بتألق مصطفى حسين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

أكد الدكتور أشرف صبحي، علي استمرار الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الوزارة تعمل دومًا على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

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وكان لاعب منتخبنا للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا، قد تغلب على اللاعب الكرواتي في دور الـ 32، وتغلب على اللاعب الأذربيجاني بطل العالم العام السابق في دور 16.

كما تغلب على بطل تركيا في ربع النهائي، ثم تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي، ويتقابل غدًا مع لاعب أرمينيا على الميدالية الذهبية.



وقام أبطال منتخبنا الوطني الأول للمصارعة كيشو وعبد اللطيف، بدعم لاعبي منتخب مصر تحت 20 عامًا في منافساتهم ببطولة العالم بالأردن، وخاصًة بعد تأهل مصطفي حسين للعب علي الميدالية الذهبية غدًا، وكذلك فكري عيسي علي الميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عزمي محيلبة نجم المنتخب الوطني للرماية بعد فوزه بالميدالية البرونزية بمنافسات الإسكيت ببطولة العالم للكبار 2023 المقامة بدولة أذربيجان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير لنجم منتخب الرماية عزمي محيلبة، مؤكدًا أن البطل المصري عزمي محيلبة دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية، فهو أول لاعب مصري في تاريخ الرماية يعتلي منصات التتويج ببطولات العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية 2022 والبرونزية 2023.

أشار أشرف صبحي إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج وتصدر التصنيفات على كافة المستويات، مشيدًا بمنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسنى على الإنجاز الجديد الذي سطره «عزمي محيلبة» في سجل نجاحات الرياضة المصرية.

جدير بالذكر أن عزمي محيلبة قد تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.