السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي يشيد بتألق مصطفى حسين وتأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية

مصطفى حسين يتأهل
مصطفى حسين يتأهل لنهائي بطولة العالم للمصارعة، فيتو

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض، بتألق لاعب منتخبنا الوطني مصطفى حسين وزن 67 ك، بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا بالأردن.

 

وزير الرياضة يشيد بتألق مصطفى حسين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

أكد الدكتور أشرف صبحي، علي استمرار الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الوزارة تعمل دومًا على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

Advertisements

وكان لاعب منتخبنا للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا، قد تغلب على اللاعب الكرواتي في دور الـ 32، وتغلب على اللاعب الأذربيجاني بطل العالم العام السابق في دور 16.

كما تغلب على بطل تركيا في ربع النهائي، ثم تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي، ويتقابل غدًا مع لاعب أرمينيا على الميدالية الذهبية.


وقام أبطال منتخبنا الوطني الأول للمصارعة كيشو وعبد اللطيف، بدعم لاعبي منتخب مصر تحت 20 عامًا في منافساتهم ببطولة العالم بالأردن، وخاصًة بعد تأهل مصطفي حسين للعب علي الميدالية الذهبية غدًا، وكذلك فكري عيسي علي الميدالية البرونزية.

 

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عزمي محيلبة نجم المنتخب الوطني للرماية بعد فوزه بالميدالية البرونزية بمنافسات الإسكيت ببطولة العالم للكبار 2023 المقامة بدولة أذربيجان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير لنجم منتخب الرماية عزمي محيلبة، مؤكدًا أن البطل المصري عزمي محيلبة دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية، فهو أول لاعب مصري في تاريخ الرماية يعتلي منصات التتويج ببطولات العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية 2022 والبرونزية 2023.

أشار أشرف صبحي إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج وتصدر التصنيفات على كافة المستويات، مشيدًا بمنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسنى على الإنجاز الجديد الذي سطره «عزمي محيلبة» في سجل نجاحات الرياضة المصرية.

جدير بالذكر أن عزمي محيلبة قد تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وزير الشباب والرياضة يهنئ عزمي محيلبة ببرونزية بطولة العالم للرماية

أشرف صبحي يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة بطولة العالم للمصارعة مصطفي حسين المصارعة الرومانية

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة يهنئ عزمي محيلبة ببرونزية بطولة العالم للرماية

غضب في معسكر منتخب المصارعة بسبب رئيس الاتحاد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب، كم فقد جرام المعدن الأصفر في أسبوع؟

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق الآن

الصحة: متحور كورونا الجديد ممكن يظهر في أي لحظة

بعد خروج أحمد دومة.. شروط ومعايير الحصول على العفو الرئاسي

الأهلي يدرس استعادة مدافع الفريق من سيراميكا

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي منتصف تعاملات اليوم السبت 19-8-2023

ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: كل ثانية تزداد أهدافا

النصر السعودي يتفق على صفقة جديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم السبت 19-6-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت

مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2023، كل ما تريد معرفته عن الكليات والأقسام

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

المزيد

انفوجراف

فوائد وأضرار الطماطم على الصحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية وحدوث الطلاق

دار الإفتاء توضح الأوقات المكروه فيها الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية