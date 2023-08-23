حكاية شهد بنت الدقهلية وإنهاء حياتها أسفل عجلات قطار جرار زراعي” (فيديو )

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “آخر عنقود البيت سائق توك توك تنفق على أسرتها وعلاج والدها.. حكاية شهد بنت الدقهلية وإنهاء حياتها أسفل عجلات قطار جرار زراعي”.

حيث التقت فيتو والدة الفتاة التي عرفت بشهيدة لقمة العيش وانهمرت في البكاء مطالبة بحق نجلتها الفتاه التي فقدتها وهي نجلتها الوحيدة وضاعت منها في غمضة عين.

والدة شهد شهيدة لقمة العيش بنت كفر سعد، فيتو

وقالت أنا مش مصدقة إن شهد راحت مني أنا مستنياها أكيد هتدخل عليَّ كعادتها طلبت الفطار وقالت هعمل مشوار نرزق منه وآجي أفطر ما كنتش أعرف إنه آخر مشوار ليها.

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وتابعت باكية لو عاد الزمن مش هخرج شهد من البيت، دي بنتي الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا كانت سندنا بتصرف علينا ومراعية والدها المريض.

وكانت لفظت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا أنفاسها الأخيرة، بعدما دهستها عجلات جرار زراعي وهي تقود توك توك تعمل عليه لمساعدة أهلها في الإنفاق.

وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز السنبلاوين، بوقوع حادث اصطدام جرار زراعي بتوك توك تقوده فتاة قاصر على طريق الحجايزة الواصل بين مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.

والدة شهد ضحية لقمة العيش بكفر سعد، فيتو



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى "شهد عوض عبد الخالق"، وتبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بالمقاطعة، ومقيمة بقرية كفر سعد دائرة مركز السنبلاوين.

وتبين أنه أثناء سير المتوفاة بتوك توك قيادتها على طريق الحجايزة تصادف مرور جرار زراعي ودهس التوك توك دون قصد منه مما تسبب في وقوع الحادث ووفاتها.



شهد ضحية الدهس، فيتو

تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى السنبلاوين، وضبط السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وقال أهالي قرية كفر سعد إن المتوفاة “شهد” كانت تعمل على التوك توك وذلك بعد مرض والدها وقيامها بتوفير نفقات الإنفاق على أسرتها.



وأضاف أن الجميع يشهد بحسن خلقها وطيبتها وابتسامتها في الحديث، مؤكدًا أنها كانت تتعامل بحسن خلق مع من يركب معها. وسرد "عفت" موقفًا للطالبة المتوفاة قائلًا: “كانت بـ100 راجل”.



وتابع قائلًا: "تحس لما تشوفها إن الدنيا بخير ومهما كانت ظروفك صعبة والدنيا ضيفة عليك بس فيها أمل كنت ممكن تشوف دا في صبرها واجتهادها وحبها لأبيها ووالدتها".