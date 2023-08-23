الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حكاية شهد بنت الدقهلية وإنهاء حياتها أسفل عجلات قطار جرار زراعي” (فيديو )

والدة شهد ضحية لقمة
والدة شهد ضحية لقمة العيش بنت كفر سعد، فيتو

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “آخر عنقود البيت سائق توك توك تنفق على أسرتها وعلاج والدها.. حكاية شهد بنت الدقهلية وإنهاء حياتها أسفل عجلات قطار جرار زراعي”.

حيث التقت فيتو والدة الفتاة التي عرفت بشهيدة لقمة العيش وانهمرت في البكاء مطالبة بحق نجلتها الفتاه التي فقدتها وهي نجلتها الوحيدة وضاعت منها في غمضة عين.

والدة شهد شهيدة لقمة العيش بنت كفر سعد، فيتو

وقالت أنا مش مصدقة إن شهد راحت مني أنا مستنياها أكيد هتدخل عليَّ كعادتها طلبت الفطار وقالت هعمل مشوار نرزق منه وآجي أفطر ما كنتش أعرف إنه آخر مشوار ليها.

Advertisements

 

وتابعت باكية لو عاد الزمن مش هخرج شهد من البيت، دي بنتي الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا كانت سندنا بتصرف علينا ومراعية والدها المريض.

 

وكانت لفظت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا أنفاسها الأخيرة، بعدما دهستها عجلات جرار زراعي وهي تقود توك توك تعمل عليه لمساعدة أهلها في الإنفاق.

وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز السنبلاوين، بوقوع حادث اصطدام جرار زراعي بتوك توك تقوده فتاة قاصر على طريق الحجايزة الواصل بين مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.

 والدة شهد ضحية لقمة العيش بكفر سعد، فيتو


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى "شهد عوض عبد الخالق"، وتبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بالمقاطعة، ومقيمة بقرية كفر سعد دائرة مركز السنبلاوين.

وتبين أنه أثناء سير المتوفاة بتوك توك قيادتها على طريق الحجايزة تصادف مرور جرار زراعي ودهس التوك توك دون قصد منه مما تسبب في وقوع الحادث ووفاتها.
 

شهد ضحية الدهس، فيتو

تم إيداع الجثمان  بمشرحة مستشفى السنبلاوين، وضبط السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وقال أهالي  قرية كفر سعد إن المتوفاة “شهد” كانت تعمل على التوك توك وذلك بعد مرض والدها وقيامها بتوفير نفقات الإنفاق على أسرتها. 


وأضاف أن الجميع يشهد بحسن خلقها وطيبتها وابتسامتها في الحديث، مؤكدًا أنها كانت تتعامل بحسن خلق مع من يركب معها. وسرد "عفت" موقفًا للطالبة المتوفاة قائلًا: “كانت بـ100 راجل”. 


وتابع قائلًا: "تحس لما تشوفها إن الدنيا بخير ومهما كانت ظروفك صعبة والدنيا ضيفة عليك بس فيها أمل كنت ممكن تشوف دا في صبرها واجتهادها وحبها لأبيها ووالدتها".

صعقته الكهرباء أثناء عمله بالشرقية، تسليم جثمان شهيد لقمة العيش في الدقهلية

علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثانويه التجارية اصطدام الدقهلية اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية الحجايزة النيابة العامة المباحث الجنائي رئيس المباحث مدرسة الثانوية التجارية مستشفى السنبلاوين المركزى مستشفي السنبلاوين مركز شرطة السنبلاوين

مواد متعلقة

صعقته الكهرباء أثناء عمله بالشرقية، تسليم جثمان شهيد لقمة العيش في الدقهلية

النقض تحدد جلسة 18 فبراير 2024 لنظر طعون إعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية

القضاء يقتص لـ "سهير الأنصاري" شهيدة الخير بإعدام قاتلها.. المتهم ينهار بعد الحكم عليه.. وأسرة المجني عليها: يحيا العدل (فيديو وصور)

حكاية عروس إمبابة شهيدة الدفاع عن الشرف،، رفضت إقامة علاقة غير شرعية مع جارها الخمسيني فانتقم منها بالقتل

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-5-2023 داخل الأسواق

نشرها عضو سابق بمجلس الإدارة، صورة محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي تتصدر السوشيال

الاتحاد السكندري: ١٨٠ مليون جنيه عجز في ميزانية النادي

فاروق: سيد عبد الحفيظ غاضب من الأهلي وحسن حمدي يحاول إقناعه بحضور حفل التتويج

تهانينا للاعب المحترم، حساب الدوري الإنجليزي يشيد بإنجاز محمد صلاح التهديفي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التجارة 2023

تستخدم في المخدرات وتسبب الجلطات، وقف صرف أدوية البرد المحتوية على سودوافدرين بهذه المحافظات

حكاية شهد بنت الدقهلية وإنهاء حياتها أسفل عجلات قطار جرار زراعي” (فيديو )

Advertisements

منوعات

المزيد

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية