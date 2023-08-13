علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

حسن الظن بالله، طالب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، من المسلمين أن يحسنوا الظن بالله، مشيرًا إلى أن الفارس القائم بحماية أمن أوطان المسلمين واستقرارها أولى الناس بحسن الظن بالله، لأنه يحمل روحه على كفه، ويتوقع استشهاده في سبيل الله في أي وقت.

القائم بحماية الأوطان مطالب بحسن الظن بالله

وعن حسن الظن بالله، أكد الدكتور علي جمعة أن القنوط يأس وهو ضد حسن الظن بالله، معتبرًا اليأس من الكبائر، موضحًا أكثر الأوقات أهمية في حسن الظن بالله، ومنها نزول المصائب وعند الموت.

وقال الدكتور علي جمعة عن حسن الظن بالله، فقال "إحسان الظن بالله: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: "أنا عن عند ظن عبدي بي" [رواه البخاري ومسلم]".

وتابع الدكتور علي جمعة فقال: "وإن كان ينبغي لكل مسلم أن يحسن الظن بربه فالفارس القائم بحماية أمن أوطان المسلمين واستقرارها أولى الناس بذلك؛ حيث إنه كما يقولون "يحمل روحه على كفه» أي أنه متوقع الاستشهاد في سبيل الله في أي وقت، ومن في هذه الحالة في حاجة دائمة لإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يحسن الظن بالله إن قتل فسيكون شهيدًا في سبيل الله مثواه الجنة، ويحسن الظن بالله في أنه سيحقق له هدفه النبيل المشروع في تحقيق النصر والأمن والاستقرار."

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اليأس من رحمة الله من الكبائر

وقال علي جمعة عن اليأس: "وضد إحسان الظن بالله القنوط من ثواب الله وموعوده، وقد قيل: قتل القنوط صاحبه, ففي حسن الظن بالله راحة القلوب".

كما قال ابن حجر: "وإنما كان اليأس من رحمة الله من الكبائر لأنه يستلزم تكذيب النصوص القطعية. ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه, وهي التصميم على عدم وقوع الرحمة له".

وعن القنوط قال علي جمعة "هذا هو القنوط, بحسب ما دل عليه سياق الآية: {وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ} وتارة ينضم إليه أنه مع اعتقاده عدم وقوع الرحمة له يرى أنه سيشدد عذابه كالكفار. وهذا هو المراد بسوء الظن بالله تعالى» [فتح الباري].

وطالب على جمعة المسلم بحسن ظنه بالله فقال "يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى, وأكثر ما يجب أن يكون إحسانا للظن بالله عند نزول المصائب وعند الموت".

وقال الحطاب: ندب للمحتضر تحسين الظن بالله تعالى, وتحسين الظن بالله وإن كان يتأكد عند الموت وفي المرض إلا أنه ينبغي للمكلف أن يكون دائما حسن الظن بالله، ففي صحيح مسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله؟".

التوبة رقابة ومراجعة للنفس

كما أكد أن "التوبة حالة نقد ذاتي، وحالة من مراجعة النفس، وحالة من الرقابة الداخلية، فإذا ما سمعنا هذه الألفاظ النقد الذاتي ومراجعة النفس، ومحاولة الرقابة ظننا أنه هذه الألفاظ لا علاقة لها بالتوبة؛ لأن مفهوم التوبة قاصر عند أغلب الناس على الإقلاع عن معاص بعينها، وليس الأمر كذلك، بل التوبة سمة روحية وقلبية تنشئ المسلم الحريص على أمر دينه ودنياه."

وقال إن "التوبة إلى الله عقد بين العبد وربه يلزمه بعدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، وحيث أن العصمة من الذنب ليست في مقدور أحد، وإنما هي محض تفضل من الله إن أرادها لك، لذلك تقدم الاستغفار، فالاستغفار فيه طلب المعونة، فتطلب من الله أن يغفر لك ثم ترجع إليه في سلوك قويم وتراقب سلوكك حتى لا تنقض العهد، وتلمس منه سبحانه أن يعينك على الالتزام بذلك العهد."

التوبة فلسفة كبيرة في عدم اليأس

وعن الإنسان قال علي جمعة: "الإنسان يحتاج للتوبة دائمًا لأن الله قد أمر بتوبة مخصوصة وهي التوبة النصوح فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [التحريم:8].

واختتم علي جمعة حديثه قائلُا "التوبة فلسفة كبيرة في عدم اليأس، وفي وجوب أن نجدد حياتنا وننظر إلى المستقبل، وأن لا نستثقل حمل الماضي، وإن كان ولابد أن نتعلم منه دروسًا لمستقبلنا، لكن لا نقف عنده في إحباط ويأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. التوبة فيها رقابة ذاتية تعلمنا التصحيح وتعلمنا التوخي والحذر في قابل الأيام، وهي من الصفات المحبوبة فلنجلعها ركنًا من أركان الحب".