صعقته الكهرباء أثناء عمله بالشرقية، تسليم جثمان شهيد لقمة العيش في الدقهلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، بتسليم جثمان صبي لقي حتفه إثر صعق كهربائي أثناء مباشرة عمله بدائرة مركز شرطة كفر صقر لذويه عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من إجراءات التشريح، وصدور قرار النيابة بتصريح الدفن

إخطار من الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى باستقبال الطفل “زياد.م.أ”15 عاما مقيم مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية (جثة هامدة).

و بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه خلال قيام المذكور بمباشرة عمله في توصيل كهرباء فراشة بدائرة المركز صعقه التيار الكهربائي، ولقى مصرعه في الحال.

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جرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة مشرحة مستشفى كفر صقر المركزى عقب تحرير المحضر اللازم وإجراء المعاينة المبدئية لموقع الحادث ولتوضع تحت تصرف النيابة العامة والتي تباشر التحقيق ملابسات الحادث.

حوادث الصعق الكهربائي





ويتعرض الكثير من المواطنين، إلى حوادث الصعق الكهربائي، ولا يعرف الكثير معلومات عن ما ينتج من الصعق وما طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي، ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي.

ويمر جسم الإنسان بمراحل خطيرة من الصعق الكهربائي والتي تزداد مخاطرها بناء على قيمة الكهرباء المارة بالجسم، وتتلخص المخاطر في: حروق بالجسم وتأثر الخلايا الجلدية بدرجات، تجلطات ونزيف داخلي، فقدان كامل للوعي، توقف القلب بشكل سريع.

وتنشر “فيتو” طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي والذي أعلن عنها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتتضمن:

1- الكشف على الأسلاك والوصلات الكهربائية دوريا.

إجراءات يجب اتباعها بعد عودة الكهرباء إلى منزلك

2- صيانة الأسلاك الكهربائية عند الضرورة.

3- إبعاد المواد السائلة عن الأسلاك الكهربائية في المنزل.

4- عدم العبث بالمقابس الكهربائية وحماية الأطفال منها.

5- تفادي تمديد الأسلاك ووصلات الكهرباء أسفل المفروشات.

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