انتشال جثة طفل حديث الولادة متعفن من ترعة في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على جثة طفل في حالة انتفاخ وتعفن طافية على ترعة الربيعة مركز دكرنس.

ونجح فريق الإنقاذ النهري في الدقهلية في انتشال جثة طفل حديث الولادة مجهول المعالم ومتعفن، عُثر عليها طافية على سطح مياه ترعة، بقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا من أهالى قرية الربيعة بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل الترعة، وعلى الفور انتقل فريق الإنقاذ النهري لمحل البلاغ لانتشال الجثمان.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه حديث الولادة ومربوط به الحبل السري، وعمره يومين، وبدون ملابس، وفي حالة تعفن وانتفاخ، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وفي سياق سابق، كان لقي سائق مصرعه نتيجة الصعق الكهربائي أثناء قيامه بمحاولة إصلاح ماتور مياه داخل منزله بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المطرية بمصرع سائق نتيجة الصعق الكهربائي.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز وقوة مرافقه له إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السيد محمد محود الغريب، 35 سنة، مقيم دائرة المركز.

وتبين أن الحادث نتيجة ماس كهربائي في ماتور المياه، أدى إلى مصرعه في الحال، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.