الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

العثور على جثة فتاة لقيت مصرعها بسبب جرعة هيروين زائدة في الغربية

فتاة لقيت مصرعها
فتاة لقيت مصرعها بأرض زراعية،فيتو

شهدت قرية بلشاى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، العثور على جثة فتاة لقيت مصرعها ظهر اليوم الاثنين ملقاة داخل إحدى الأراضي الزراعية نتيجة تعاطي جرعة مخدرات "هيروين" زائدة.

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وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات من الأهالي يفيد العثور على جثة فتاة لقيت مصرعها بسبب جرعة مخدرات "هيروين" زائدة، بقرية بلشاى دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة الفتاة وتحديد هويته، بسبب تناول جرعة مخدرات زائدة "هيروين"، وحاول الأهالي إفاقة الفتاة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

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وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

 

معلومات إضافية عن الطب الشرعى من هنااااااا

 

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