الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يكشف غموض العثور على جثة سيدة مذبوحة بمنطقة كفر البطيخ في دمياط

جثة، فيتو
جثة، فيتو

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض العثور على جثة سيدة مذبوحة بمنطقة كفر البطيخ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيقها.

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تلقى مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية باستقبالها جثة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (نجل شقيق المجني عليها "له معلومات جنائية") ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام غموض العثور على جثة كفر البطيخ مركز شرطة كفر البطيخ مديرية أمن دمياط

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