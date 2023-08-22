الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.

وذلك عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

ويبحث طلاب شعبة العلمي علوم عن رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بالدرجات، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال هذا الرابط.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التعليم العالي موعد فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2023.

ووفقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه تقرر فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، بدء من يوم الأربعاء المقبل 24 أغسطس ويستمر لمدة أيام كاملة، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

 

خطوات تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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ظهرت الآن، لينك سريع للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قائمة كاملة بالكليات المتاحة للشعبة العلمية.. والأماكن الشاغرة لطلاب القسم الأدبي

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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