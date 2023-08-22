تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قائمة كاملة بالكليات المتاحة للشعبة العلمية.. والأماكن الشاغرة لطلاب القسم الأدبي

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، حيث بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.



وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

الشعب العلمية

250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

259445

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الشعبة الأدبية

238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

90688

الإجمالي

350133

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:



عدد الطلاب المتقدمين



البيان

علمي 254168

أدبي 90218

الإجمالي: 350133

لم يتقدم: 5747

علمي 5277

أدبي 470

وبذلك يتضح تخلف (5747) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

الشعب العلمية 73054

الشعبة الأدبية 209226

الإجمالي

282280

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:

التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.



بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.



يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.



سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية :

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

ش. مطاعم فني سياحة مطرية

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم

تربية نوعية موسيقية عين شمس

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

تربية نوعية موسيقية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

ش. مطاعم فني سياحة قنا

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية سوهاج

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين السويس

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

تربية نوعية موسيقية المنوفية

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين بور سعيد

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية عين شمس

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الأول (شعبة نظم)

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (مالية)

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بدمياط

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

الفني التجارى ببور سعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

معهد المنيا العالى للغات

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

الفني للفنادق بور سعيد

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

تربية نوعية فنية سوهاج

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

المعهد الكندى العالى للادارة 6 أكتوبر

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينة الشروق

الفني للفنادق المطريه

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال - محاسبة)

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

عالي خدمه اجتماعية أسوان فرع قنا

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية فنية بنها

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العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنين الزقازيق

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معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية نوعية فنية المنصورة

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العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بشبرا

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الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

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العالي حاسبات ونظم تجمع أول

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المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

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أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

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عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية :



تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنات أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

تربية نوعية فنية بور سعيد

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجارى بدمنهور

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

تربية نوعية فنية دمياط

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الفني التجارى بالمنصوره

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين مطروح

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

سياحة وفنادق بني سويف

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

الفني التجارى ببنها

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية أسيوط

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى سوهاج

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية موسيقية القاهرة

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أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

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المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

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المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

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ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني صناعى اسوان

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية القاهرة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

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العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

تربية نوعية موسيقية المنوفية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

الفني التجارى بشبرا

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التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

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تربية رياضية بنين السويس

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

تربية رياضية بنين مدينة السادات

الفني التجارى بقنا

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

سياحة وفنادق مدينة السادات

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالمطريه

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

تربية رياضية بنات بنها

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنين سوهاج

آداب انتساب موجه العريش

الفني التجارى بالاسكندريه

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى باسوان

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

الفني للفنادق بور سعيد

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

سياحة وفنادق الفيوم

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

تربية نوعية فنية طنطا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

ك.ت. فني صناعى شبرا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بور سعيد

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

ك.ت. فني صناعى قويسنا

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

تربية فنية المنيا

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية نوعية مطروح

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

سياحه وفنادق الاقصر

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

تربية رياضية بنين بني سويف

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

العالي للغات بمصر جديدة

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

الفني للفنادق المطريه

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

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