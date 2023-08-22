من هو أحمد الباطن المدير المالي الجديد لنادي الزمالك؟

الزمالك، أعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، مساء أمس الإثنين، أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وجاءت أسماء لجنة الزمالك المؤقتة لتسيير شؤون النادي خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

Advertisements

- اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.

وشهدت الساعات الماضية التي تلت إعلان أسماء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بدأت جماهير وعشاق القلعة البيضاء يبحثون عن أي معلومات يتعرفون من خلالها على الأشخاص الثلاثة الذين سيديرون أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر والوطن العربي.



حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، فيتو

أحمد فؤاد الوطن

ومن بين الأعضاء الثلاثة المكلفين بإدارة نادي الزمالك، تم إختيار أحمد فؤاد الوطن في منصب المدير المالي، وهو أحد المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب الكبار في مصر، وهو رئيس ومالك مكتب محاسبة كبير ومعروف وسيتولي عمله في نادي الزمالك برفقة المحاسبين العاملين في مكتبه الخاص، نظرا لكثرة الأزمات المالية التي يعيشها نادي الزمالك.

أيمن أبو سريع

أما العضو الثالث في تشكيل لجنة إدارة الزمالك المؤقتة فهو الكابتن أيمن أبو سريع، الذي سيتولى منصب مدير النشاط الرياضي بالزمالك، وهو ليس غريبا على النادي، حيث كان يتولى من قبل منصب نائب مدير النشاط الرياضي

بيان وزارة الشباب والرياضة

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي اليوم: “إنه في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادي وذلك بعدما تولى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن، وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات”.

وواصل البيان: “إن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن”.

لجنة تسيير شؤون النادي

وتابع: “بناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا”.

واختتم البيان: “تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار غير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة”.

موعد انتخابات الزمالك

وأوضحت الوزارة أن اللجنة سيتم تشكيلها إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

وشددت وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة ستتولى بأعمالها شؤونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

حسين لبيب يعلن خوضه انتخابات نادي الزمالك المقبلة

وأكد حسين لبيب أنه يفكر جديا في خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة على مقعد الرئيس، ولديه قائمة جاهزة لخوض العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن لديه قائمة من 35 شخصية ستدعم نادي الزمالك بكل قوة الفترة المقبلة، وسيكون ضمن قائمتي أعضاء من مجلس الإدارة السابق للزمالك وشخص بارز لن أعلن عن هويته حاليا.

أحمد سليمان

كما أن أحمد سليمان حارس الزمالك ومنتخب مصر وعضو مجلس إدارة الأبيض السابق يعد من أبرز المرشحين في انتخابات الزمالك المقبلة.

ويمتلك أحمد سليمان شعبية كبيرة أيضا خاصة أن جماهير الزمالك لا تنسى دوره القوي في الميركاتو الصيفي الذي أجراه الزمالك عام 2014 وحصد بعدها الأبيض بطولة الدوري بعد غياب طويل.

وكان أحمد سليمان ترشح من قبل على منصب رئيس الزمالك إلا أنه خسر أمام مرتضى منصور رئيس المجلس السابق.

عمرو الجنايني

يعد عمرو الجنايني الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة من 2006 إلى 2013، وعضو مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة، من أبرز المرشحين لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، رغم أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن.

وكان عمرو الجنايني عين رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم المعينة من قبل الفيفا.

خالد عبد العزيز

وزير الشباب والرياضة السابق، خالد عبد العزيز، يعد من أبرز الأسماء التي نادت بها بعض جماهير نادي الزمالك للترشح على رئاسة النادي لما يملكه من خبرات، خاصة أنه كان مدير اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2006 وعضو الهيئة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009

ورفض خالد عبد العزيز، الحديث عن اللجنة الثلاثية الخاصة بقلعة ميت عقبة وأجل حديثه لوقت مناسب.

وكانت فيتو كشفت في وقت سابق موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

موقف مجلس مرتضى منصور من الترشح في الانتخابات القادمة

وفقا للائحة فإن مرتضى منصور لا يحق له الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، بينما أعضاء مجلس الإدارة يحق لهم الترشح بصفة طبيعية.

ولكن بعض أعضاء مجلس الإدارة أعلنوا عدم ترشحهم للانتخابات القادمة بعد استقالتهم رسميا السبت الماضي بسبب الأزمات التي يمر بها النادي.