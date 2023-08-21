نجم باريس سان جيرمان يطلب فسخ عقده

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الاثنين، عن تقدم أحد نجوم باريس سان جيرمان بطلب لفسخ تعاقده مع ناديه.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن لاعب وسط باريس سان جيرمان، الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم عرض على إدارة ناديه إنهاء عقده لكن النادي رفض.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان اشترطت الحصول على 6 ملايين يورو للسماح برحيل فينالدوم.

وقضى فينالدوم الموسم الماضي معارا من باريس سان جيرمان إلى روما، لكنه غاب عن أغلب مباريات الموسم بسبب الإصابة.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن فينالدوم يمتلك عدة عروض من أندية هولندية وإنجليزية وسعودية.

وانضم فينالدوم لصفوف سان جيرمان قبل موسمين، قادما من ليفربول، في صفقة انتقال حر.

تفاؤل في سان جيرمان بتجديد عقد مبابي

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، يشعرون بتفاؤل حول موقف الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، من تجديد عقده مع باريس.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصل مبعوثون من قطر وعقدوا الاجتماع الأول مع ممثلي مبابي، أمس الأحد، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ومناقشة تجديد العقد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاجتماع الأول كان مرضيا لمسؤولي باريس، كما اتفقوا مع ممثلي مبابي على عقد اللقاء الثاني هذا الأسبوع، وقد يحضره رئيس النادي ناصر الخليفي.

وأوضحت أن هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدى باريس بشأن تمديد عقد مبابي، بسبب الرغبة والروح الطيبة التي جرت بها المحادثات بالأمس، بالإضافة إلى موافقة ممثلي النجم الفرنسي على عقد اجتماع ثانٍ.

وذكرت أنه رغم المحادثات، فإن مسؤولي باريس ينتظرون عرضًا من ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو، مستنكرين كيف يظهر النادي الإسباني اهتماما كبيرا بالصفقة، ولم يقدم أي عرض حتى الآن.

وكشفت أن موقف إدارة باريس واضح، حيث أنهم منفتحون على بيع مبابي إذا وصل عرض بقيمة 250 مليون يورو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكلفوا أنفسهم عناء الاستماع للعروض.