الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، أعلن فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد ضم يحيى خالد نجم منتخب مصر وفريق فيزبريم المجري الحالي والزمالك السابق.

وأكد النادي الفرنسي في بيان أنه نجح في ضم يحيى خالد بداية من صيف 2024 لمدة 3 مواسم.

 

ويعد يحيى خالد  من مواهب منتخب مصر لكرة اليد الذي انتقل لصفوف فيزبريم المجرى ووصل معهم إلى المربع الذهبى فى دورى أبطال أوروبا في وقت سابق.

كما حرصت رابطة الجالية المصرية بالمجر على تكريم اللاعب يحيى خالد، لاعب المنتخب الوطني المصري لكرة اليد المحترف بنادي فيزبريم المجري كونه أحد النماذج المصرية الناجحة بالمجر، خاصة أنه  يحظي بشعبية وتقدير واسع في مختلف الاوساط المجرية.

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني مواجهة قوية أمام فريق الحشد العراقي في ربع نهائي البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والحشد العراقي يوم الأربعاء المقبل وتنطلق في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر، على فريق الشعلة اليمني بنتيجة (51-14) ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، بالبطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وخاض الزمالك حتى الآن 4 مباريات في منافسات الدور الأول، فاز في 3 مواجهات أمام وفاق عين التوتة الجزائري والهدى السعودي، والشعلة اليمني وخسر في مواجهة وحيدة أمام العربي الكويتي.

أزمات تواجه الزمالك


وكشف أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل سفر بعثة  فريق اليد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم "سوبر جلوب".

 

وقال عبد الدايم: "كان هناك إصرار من إدارة الزمالك على سفر بعثة اليد رغم كل الظروف الصعبة التي تعرضنا لها".

وأضاف: "تم صرف جزء من مستحقات لاعبي اليد قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية من أجل تحفيزهم".

وتابع: "انتظم الفريق في معسكر إعداد داخلي لفريق اليد لمدة 10 أيام قبل السفر، والنادي لم يقصر في أزمة حجز الطيران لبعثة اليد".

تصريحات مدرب فريق الزمالك
وكان أحمد رمضان هتلر مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، هاجم مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أحمد رمضان هتلر في تصريحات لقناة الكأس القطرية: ”ما يحدث معنا لا يتحمله أي فريق في العالم”.

وواصل هتلر" رغم عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم والجهاز الفني وعدم دعم الإدارة فإننا نحاول تقديم أفضل ما لدينا في البطولة العربية".

وتابع: لم نسافر في طائرة خاصة كما تم تداوله، والزمالك يمتلك إدارة عشوائية لا تقدم لنا الدعم المالي أو المعنوي ولا تعرف تفاصيل الفريق، نعاني بشدة في وجود تلك الإدارة، عانينا في انتقالنا من القاهرة إلى الدمام، حجزوا لنا رحلة للرياض ثم حجزت لنا جماهير الزمالك أتوبيس لنقلنا لملعب المباراة الأولى“.

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