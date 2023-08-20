الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

في مباراة مثيرة، تولوز يحقق المفاجأة ويتعادل مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي (فيديو)

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

الدوري الفرنسي، تعادل  باريس سان جيرمان أمام تولوز بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وأحرز كيليان امبابي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 61 من ركلة جزاء من عمر الشوط الثاني بعد مشاركته في الدقيقة 51.

وتعادل زكريا أبو خلال في الدقيقة 87.

وكشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الذي خاض بها مواجهة تولوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

 

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ويجلس النجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد بدلاء فريقه سان جيرمان في بداية المباراة إلى جانب الوافد الجديد عثمان ديمبلي.

وجاء تشكيل سان جيرمان لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – سكرينيار – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: أوجارتي – زاير إيمري - فابيان رويز

الهجوم: فيتينيا – جونكالو راموس – لي كانج إن.

أكد الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على استيائه من تصرف زميله السابق نيمار، المنضم حديثا لصفوف الهلال السعودي.

وكان نيمار قد وضع علامة إعجاب من حسابه بموقع إنستجرام، على منشور ذكر أن مبابي طلب بوضوح في 2022 رحيل نيمار، وأن اليوم الذي رحل فيه نجم السامبا بشكل شبه رسمي، عاد مبابي إلى التدريبات بالصدفة.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فقد لاحظ مبابي، وضع نيمار، إعجابا على المنشور، وشعر باستياء شديد تجاه تصرف اللاعب البرازيلي.

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وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كيليان مبابي لا يشعر بالحزن تجاه رحيل زميله السابق نيمار إلى الهلال السعودي.

وسبق أن زعمت العديد من التقارير في آخر موسمين، أن العلاقة توترت بين نيمار ومبابي، منذ انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

استقبال حافل لنيمار في السعودية 

وصل البرازيلي نيمار إلى السعودية، وذلك بعد ما أعلن الهلال السعودي بشكل رسمي ضم اللاعب قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر مجموعة من الصور بعد وصول نيمار إلى الأراضي السعودية وعلقت:"التاريخـي في الريـاض، العدسـات والأنظـار تتجه نحـو "نيمـار".

ويستعد الهلال السعودي لتقديم نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الجديد، للجماهير في حفل يسبق مباراة الفيحاء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، فيما يخوض النجم البرازيلي أولى مبارياته بقميص "الزعيم" أمام الرائد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة.

وذكر الهلال، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، "تذاكر مباراة الهلال والفيحاء وحفل تقديم نيمار متوفرة للجميع، اشتري تذكرتك واحجز موقعك".

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 7:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي، فيما تنطلق المباراة عند الساعة 09:00.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

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