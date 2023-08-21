الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

مانشستر يونايتد يعلن رسميا رحيل نجم الفريق بعد قضايا الاغتصاب

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، عن رحيله لاعبه ماسون جرينوود عن صفوف الشياطين الحمر.

بيان نادي مانشستر يونايتد 

وكتب مانشستر يونايتد في بيان: "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف: "بدأت عمليتنا في فبراير 2023، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى غرينوود، طوال الوقت أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق، وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

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وتابع: "بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن جرينوود لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل".

وأكمل: "ومع ذلك، وكما يقر جرينوود علنًا اليوم، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

وأتم البيان: "يدرك جميع المعنيين، بما في ذلك جرينوود، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد".

وختم: "لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع جرينوود لتحقيق هذه النتيجة".

وتم إيقاف جرينوود مع حصوله على أجر كامل، نحو 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع، منذ اعتقاله في يناير 2022.

ووجهت إليه، في أكتوبر الماضي، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحددت المحاكمة في نوفمبر المقبل.

لكن الادعاء سحب القضية في فبراير.

وقررت الشرطة البريطانية إسقاط تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء ضد جرينوود بعد أكثر من عام على متابعته.

وكانت آخر مباراة للاعب جرينوود مع مانشستر يونايتد، في الـ22 من يناير 2022، قبل أن يتم إيقافه.

مسيرة ماسون جرينوود 

وجرينوود، البالغ من العمر 21 عامًا، تدرج في مانشستر يونايتد، ووصل للفريق الأول، في يوليو 2019، وشارك معه في 129 مباراة، سجل فيها 35 هدفًا، وصنع 12.

وكان عقد غرينوود مع مانشستر يونايتد ينتهي في 2025.

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