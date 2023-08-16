مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا حول أزمة لاعبه المتهم بالاغتصاب

أصدر مانشستر يونايتد بيانا رسميا حول أزمة لاعبه ماسون جرينوود بعد إسقاط تهم الاغتصاب والاعتداء الموجهة إليه.

بيان مانشستر يونايتد

وقال مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي:

"بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جرينوود في فبراير 2023 أجرى مانشستر يونايتد تحقيقًا شاملًا في الادعاءات الموجهة ضده، وقد استند هذا إلى أدلة وسياقات كثيرة ليست في المجال العام وقد سمعنا من العديد من الأشخاص الذين لديهم مشاركة أو معرفة مباشرة بالقضية.

خلال هذه العملية كانت رفاهية ومنظور الضحية المزعومة محوريًا في استفسارات النادي ونحن نحترم حقها في إخفاء هويتها مدى الحياة. لدينا أيضًا مسئوليات تجاه ميسون كلاعب وكشخص شاب يعمل مع النادي منذ سن السابعة وكأب جديد مع شريكته.

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اكتملت الآن مرحلة تقصي الحقائق في تحقيقنا ونحن في المراحل النهائية لاتخاذ قرار بشأن مستقبل ميسون. وخلافًا لتكهنات وسائل الإعلام فإن هذا القرار لم يتخذ بعد وهو يخضع حاليًا لمداولات داخلية مكثفة. تقع المسئولية في النهاية على عاتق الرئيس التنفيذي.

بمجرد اتخاذه سيتم إبلاغ القرار وتوضيحه لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين للنادي. لقد كانت هذه حالة صعبة لكل شخص مرتبط بمانشستر يونايتد ونحن نتفهم الآراء القوية التي أثارتها بناءً على الأدلة الجزئية الموجودة فدى الرأي العام.

نطلب التحلي بالصبر ونحن نعمل خلال المراحل النهائية من هذه العملية المدروسة بعناية.

ولم يلعب جرينوود صاحب الـ21 عاما، منذ يناير 2022، عندما تغلب الشياطين الحمر على وست هام في أولد ترافورد.

وتم القبض عليه في وقت لاحق، ووجهت إليه في أكتوبر، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء والأذى الجسدي.

وأسقطت هذه التهم الشهر الماضي، بعدما أكدت النيابة العامة انسحاب الشهود الرئيسيين واكتشاف مواد جديدة، ولكن ماسون جرينوود ما يزال يواجه تحقيقا داخليا في مانشستر يونايتد، حول مستقبله مع النادي.

عقد جرينوود

ويرتبط جرينوود بعقد مع اليونايتد حتى 2025، وينص على تقاضيه 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأنهت قضية اتهام النجم الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود مسيرته هذا الموسم رفقة مانشستر يونايتد حيث قرر الفريق إيقافه كما أعلنت عدة شركات إلغاء عقود الرعاية معه وتم حذف اسمه من لعبة الفيفا.

وكان ماسون جرينوود أحد النجوم الشابة التي ينتظر منها مستقبل كبير، وشارك رفقة المنتخب الإنجليزي الأول لكنه طرد قبل أحد اللقاءات رفقة فيل فودين نجم مانشستر سيتي لخرقهما الإجراءات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا وقيامهما باستدعاء فتاتين للفندق.

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نادي مانشستر يونايتد بارتكاب بسلوك غير لائق في مواجهة فولهام ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 3 / 1.

وكان النادي اللندني متقدمًا 1-0 عندما طُرد ويليان في الدقيقة 72 بعد لمسة يد متعمدة على خط المرمى منعت التعادل من جادون سانشو، حيث أحاط لاعبو مانشستر يونايتد بالحكم كريس كافانا قبل أن يصدر بطاقة حمراء للاعب البرازيلي بعد مراجعة على شاشة حكم الفيديو المساعد.

واتهم اتحاد الكرة كل من سيلفا وميتروفيتش في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: "تم توجيه الاتهام إلى نادي مانشستر يونايتد بعد أن حاصر لاعبوه حكم المباراة خلال الدقيقة 71 من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نادي فولهام يوم الأحد 19 مارس".

لاعبو مانشستر يونايتد أحاطوا بالحكم كريس كافانا قبل أن يصدر بطاقة حمراء لويليان بعد مراجعة على شاشة حكم الفيديو المساعد.



وأضاف: "يُزعم أن نادي مانشستر يونايتد فشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة وعدم التصرف بطريقة غير لائقة."

ومنح الاتحاد الإنجليزي نادي مانشستر يونايتد حتى يوم الإثنين 27 مارس للرد على التهمة.