خبير لـ "فيتو": ملف انضمام دول جديدة والاقتصاد العالمي يتصدران قمة بريكس

قمة بريكس، توقع الدكتور معتز سلامة، الخبير والمحلل الاستراتيجي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن يتصدر ملف انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس مباحثات قمة المنظمة المقرر انطلاقها غدا الموافق 22 أغسطس الجاري وحتى الخميس 24 من نفس الشهر في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقال سلامة فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” إن هناك العديد من البلدان الأفريقية والعربية التي تقدمت بطلب للانضمام إلي مجموعة بريكس مثل مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه بالتأكيد سيتم تخصيص مساحة كبيرة خلال القمة لمناقشة وحسم هذا الملف.

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حسم ملف انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس

وأوضح الخبير والمحلل الاستراتيجي في مركز الأهرام أن هناك العديد من التقارير التي تحدثت عن تركيز قمة بريكس على اعتماد "عملة جديدة" تكون بديلة للدولار، إلا أنه لفت إلى أن المنظمة نفت بنفسها هذا الأمر.

وأعرب سلامة عن اعتقاده بأن مجموعة بريكس ستركز خلال مباحثاتها وبياناتها على الحالة الدولية خاصة فيما يتعلق بحالة النظام الدولي والسعي لتلافي الهيمنة الامريكية، مشددا علي أن التعاملات والتبادلات الاقتصادية ستمثل جانبا أساسيا خلال القمة، خاصة في ظل تعرض عدد من دول المجموعة أبرزها روسيا والصين لعقوبات اقتصادية.

وأشار الخبير في مركز الأهرام إلى إمكانية قبول عضويات عدد من الدول خلال القمة الـ 15 لـ مجموعة بريكس والمقرر انطلاقها غدا في جنوب افريقيا، وذلك إذا لم تصدر اعتراضات أساسية من جانب دول أخرى داخل المنظمة، كما رجح سلامة أن يتطرق بيان مجموعة بريكس إلي سعي الولايات المتحدة لإشعال المخاطر من خلال حروب جديدة في العالم، قد ترتبط بملف تايوان، مشددا علي أن المنظمة قد تنحاز إلى حد كبير للموقف الصيني.

واختتم الخبير والمحلل في مركز الأهرام للدراسات حديثه قائلا: " مجموعة بريكس لا تمتلك أجندة سياسية متماسكة بقدر تماسك أهدافها الاقتصادية"، مستبعدا أن تتبني المنظمة موقف عدائي تجاه الدول الغربية، وأن المجموعة لا تطرح نفسها كقطب مواز للغرب ولا تهدف لعداء أوروبا والولايات المتحدة ولكنها تركز أكثر علي الأوضاع الاقتصادية.

القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

وتستعد دولة جنوب أفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس لاستضافة القمة الخامسة عشرة للمنظمة التي ستقام غدا الموافق 22 أغسطس الجاري إلى الخميس 24 من نفس الشهر.

وأكدت أكثر من 40 دولة بالفعل مشاركتها في "قمة بريكس" في جوهانسبرج، والتي ستنعقد في غضون يومين، حيث سيحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي.

المشاركون في القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء دول أو حكومات الدول الخمس الأعضاء - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وسيحضر شخصيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والزعيم الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ومن المقرر أن يرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

بوتين يشارك في قمة مجموعة بريكس عبر تقنية الفيديو

بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، حيث سيلقي سيد الكرملين خطابًا يوم 23 أغسطس.

ضيوف القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

وبموافقة أعضاء بريكس الآخرين، دعا رامافوزا 67 زعيما من أفريقيا وجنوب الكرة الأرضية. وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إنهم "يمثلون جميع قارات ومناطق الجنوب العالمي".

كما تمت دعوة 20 ممثلًا آخر لمنظمات دولية، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس. كما تمت دعوة قادة العديد من المنظمات الأفريقية الإقليمية. وقد أكد وفد الأمم المتحدة بالفعل مشاركته في القمة.

وحتي الآن، أكدت 41 دولة مشاركتها من بينهم بيلاروسيا لأول مرة، ومن المتوقع مشاركة المزيد، وفقًا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس.

دول تريد الانضمام إلى مجموعة بريكس

ويتصدر توسع بريكس جدول الأعمال، بحسب تصريحات الكرملين.

وكانت أكثر من 40 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس، منها 23 دولة قد فعلت ذلك رسميًا، من بينهم العديد من البلدان الأفريقية والعربية، مثل الجزائر والمغرب وإثيوبيا ومصر والسنغال ونيجيريا.

إلى ذلك، يضاف دول مثل الأرجنتين وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا. وبحسب سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس، فإن "قائمة البلدان طويلة".

تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند

ومجموعة بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

وتعتبر "مجموعة البريكس" واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتتصارع الدول للانضمام لها لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.

ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.