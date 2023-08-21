الرئيس الصيني يغادر بكين لحضور قمة بريكس في جنوب أفريقيا

غادر الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الإثنين، بكين لحضور قمة بريكس الـ15 التي ستعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وتستضيف جوهانسبرج في جنوب أفريقيا قمة بريكس الاقتصادية لمناقشة القضايا التمويل والاقتصاد والجغرافيا، والجدير بالذكر أن هذا النادي الاقتصادي بدأ بجذب عشرات الدول التي تريد الإنضمام إليه.

القمة الـ 15 لمجموعة بريكس في جنوب أفريقيا

ويضم التحالف الخماسي بريكس كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمثل هذا التكتل الاقتصادي 40% من سكان الأرض، وقد يكون هذا التجمع الاقتصادي المحاولة الأبرز للمنافسة والتسابق مع مجموعة السبع الغربية (G-7).

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ورغم أن بريكس تساهم فقط بـ 23% من إجمالي الناتج العالمي، لكن بعض الدراسات البحثية الاقتصادية تشير إلى أن هذه الدول هي الأسرع نموًا في الاقتصاد، وقد تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

انضمام دول جديدة إلى مجموعة بريكس

في سياق متصل، قالت روسيا في وقت سابق، إن انضمام دول جديدة إلى عضوية مجموعة بريكس، سيعزز من شأنها ويقويها، وذلك في أكثر تأييد من موسكو صراحة حتى الآن لاقتراح توسيع المجموعة.

وتضم مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة حاليًّا في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وترى موسكو أن المجموعة تتزايد أهميتها وتمثل ثقلًا مضادًّا مؤثرًا في مواجهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالشؤون العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "بالطبع نعتقد أنه بشكل أو بآخر، توسيع مجموعة بريكس سيسهم في زيادة تطوير وتعزيز هذه المنظمة".

وجاء ذلك تعليقًا على تصريح أدلى به رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال فيه إن من المهم للغاية للسعودية الانضمام إلى مجموعة دول بريكس، بالإضافة إلى الأرجنتين والإمارات إذا رغبتا في ذلك.

الدول المرشحة للانضمام لمجموعة بريكس

وقال بيسكوف إن روسيا لها علاقات بناءة مع الدول الثلاث لكن لا نعتقد أننا بحاجة إلى استباق الأحداث في ما يتعلق بدول بعينها مرشحة للانضمام قبل مناقشة المسألة في قمة بريكس التي تعقد في جنوب إفريقيا بين 22 و24 أغسطس.

ويمثل تعزيز مجموعة بريكس جزءًا من رؤية روسيا لتقليص نطاق هيمنة الولايات المتحدة وتشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب. وتقدر موسكو العلاقات مع دول نامية، امتنعت عن إدانة الأفعال الروسية في أوكرانيا، وترغب في زيادة التجارة معها، وذلك في مسعى لمعادلة تأثير العقوبات الغربية المفروضة في اقتصادها.