تفاصيل انطلاق قمة بريكس غدا، بوتين يلقي كلمته عبر الفيديو، 40 دولة مشاركة، وهذه أبرز الملفات على طاولة المناقشات

قمة بريكس، تستعد دولة جنوب أفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس لاستضافة القمة الخامسة عشرة للمنظمة التي ستقام غدا الموافق 22 أغسطس الجاري إلى الخميس 24 من نفس الشهر.

وأكدت أكثر من 40 دولة بالفعل مشاركتها في "قمة بريكس" في جوهانسبرج، والتي ستنعقد في غضون يومين، حيث سيحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي.

المشاركون في القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء دول أو حكومات الدول الخمس الأعضاء - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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وسيحضر شخصيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والزعيم الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ومن المقرر أن يرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

بوتين يشارك في قمة مجموعة بريكس عبر تقنية الفيديو

بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، حيث سيلقي سيد الكرملين خطابًا يوم 23 أغسطس.

وأعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن الرئيس الروسي لن يحضر "قمة بريكس" في البلاد، وأفاد المكتب بأن هذا قرار مشترك.

وأوضح المكتب أن الرئيس الروسي "باتفاق متبادل" لن يحضر "قمة بريكس" في الجمهورية، على أن يمثل روسيا في القمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بأن طلب اعتقال بوتين خلال قمة "بريكس" متهور، ومخالف لدستور البلاد، فيما أوضح موقع News24، نقلا عن شهادة الرئيس أمام محكمة مقاطعة جوتنج الإفريقية، أنه في حال "قررت جمهورية جنوب إفريقيا اعتقال بوتين خلال قمة بريكس المقبلة، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية، فسيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على روسيا، وهو ما يتعارض مع دستور الجمهورية".

وواجهت جنوب أفريقيا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي- في مارس الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين، حيث إنها دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون متوقعا منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا دخل أراضيها.

ضيوف القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

وبموافقة أعضاء بريكس الآخرين، دعا رامافوزا 67 زعيما من أفريقيا وجنوب الكرة الأرضية. وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إنهم "يمثلون جميع قارات ومناطق الجنوب العالمي".

كما تمت دعوة 20 ممثلًا آخر لمنظمات دولية، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس. كما تمت دعوة قادة العديد من المنظمات الأفريقية الإقليمية. وقد أكد وفد الأمم المتحدة بالفعل مشاركته في القمة.

وحتي الآن، أكدت 41 دولة مشاركتها من بينهم بيلاروسيا لأول مرة، ومن المتوقع مشاركة المزيد، وفقًا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس.

غياب تام للدول الغربية في قمة بريكس

في المقابل، لم تتم دعوة أي زعيم غربي للقمة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يخطط للذهاب إلى القمة كمراقب، لكن أثار ذلك ردود فعل متباينة من دول بريكس، حيث أعلنت روسيا أن مثل هذا الحضور سيكون "غير مناسب".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موسكو أبلغت دولة جنوب أفريقيا رفضها حضور قادة الدول غير الصديقة لروسيا "قمة بريكس"، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ريابكوف معلقا على تصريحات ماكرون حول رغبته في حضور قمة "بريكس"، المزمع عقدها في جنوب أفريقيا إن "الطرف المضيف (جنوب أفريقيا) هو الذي يحدد دائرة المدعوين لقمة بريكس وهذه ممارسة تقليدية.. لكن من المهم أيضا أن هذا يجب أن تسبقه مشاورات بين جميع المشاركين (الأعضاء) في قمة بريكس".

وبين ريابكوف، أن "قادة الدول (الغربية من بينهم ماكرون) ممن يمارسون هذه السياسة العدائية وغير المقبولة بالنسبة لنا ويجادلون بشدة بوجوب عزل روسيا دوليا ويوافقون على خطط الناتو لإلحاق ما يسمونه بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، من الواضح أنه لا محل لهم في قمة بريكس. هذا أمر مرفوض".

وشدد ريابكوف على أن روسيا "لا تخفي موقفها"، مؤكدا: "أبلغنا زملاءنا في جنوب أفريقيا به ونأمل أن تؤخذ وجهة نظرنا بعين الاعتبار بالكامل".

جدول أعمال القمة الـ 15 لمجموعة بريكس

وفي اليوم الأول للقمة، 22 أغسطس، من المقرر أن تعقد جلسة منتدى أعمال، حيث سيلقي رؤساء الدول المشاركين كلمة. بعد ذلك، سيجتمع القادة خلف أبواب مغلقة.

وقال أنيل سوكلال، إن جدول الأعمال هنا مفتوح، ويمكنهم تبادل الآراء حول أي موضوع يرونه ضروريًا.

وفي 23 أغسطس، ستعقد جلستان. خلال الجلسة الأولى، سيناقش قادة الدول الأعضاء، إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد. وستضم الجلسة الثانية، العلنية، ممثلين عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد.

وفي نهاية القمة، سيتبنى رؤساء الدول الأعضاء البيان الختامي.

دول تريد الانضمام إلى مجموعة بريكس

ويتصدر توسع بريكس جدول الأعمال، بحسب تصريحات الكرملين.

وكانت أكثر من 40 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس، منها 23 دولة قد فعلت ذلك رسميًا، من بينهم العديد من البلدان الأفريقية والعربية، مثل الجزائر والمغرب وإثيوبيا ومصر والسنغال ونيجيريا.

إلى ذلك، يضاف دول مثل الأرجنتين وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا. وبحسب سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس، فإن "قائمة البلدان طويلة".

تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند

ومجموعة بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

وتعتبر "مجموعة البريكس" واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتتصارع الدول للانضمام لها لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.

ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس

يشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت نشرت في عددها رقم 13، الصادر في 30 مارس 2023، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس.

ويرى خبراء مصريون أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس سيحقق لها مزايا كبيرة على المستوى التجاري والتنموي، خاصة في ظل تأسيس المجموعة بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار، لتمويل مشروعات في الدول الأعضاء.