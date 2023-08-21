الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اكتشاف أول حالة إصابة بالمتحور الجديد من كورونا بإسرائيل

المتحور الجديد لكورونا،
المتحور الجديد لكورونا، فيتو

متحور كورونا الجديد، أكد موقع "واللا" العبري أنه تم اكتشاف أول حالة مؤكدة للمتحور الجديد من فيروس كورونا BA2.86 (Pyrola) بنهاية الأسبوع في إسرائيل.

وأوضح تقرير "واللا" أن هذا الفيروس ليس متحورا فرعيا من "أوميكرون"، ولكنه سلالة جديدة من الفيروس.

السلالة شائعة في إسرائيل

وتمت الإشارة إلى أن الرجل المصاب كبير في السن، ولم يتواجد خارج البلاد مؤخرا، ما يدل على أن هذه السلالة شائعة في إسرائيل، علما أن المريض يتلقى العلاج في المستشفى وحالته معتدلة.

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وبين قسم المختبرات في إيخيلوف، حنوخ جولدشميت أن "هذه سلالة جديدة بمعدل 36 طفرة جديدة، أي بقدر كبير من التغييرات، لذا فهي مختلفة عما هو معروف، وقد قررت منظمة الصحة العالمية مراقبتها، ودلت النتائج الأسبوع الماضي، على وجود مثل هذه الحالات أيضا في الدنمارك والولايات المتحدة"، لافتا إلى أنه "لا مجال بعد للتحديد ما إذا كان هذا الفيروس أكثر فتكا أو معديا قياسا بغيره من المتغيرات الأخرى".

المتحور الجديد لكورونا

من جانب آخر قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة: "إنه لم يتم رصد المتحور الجديد لكورونا داخل مصر حتى هذه اللحظة".

هل ظهرت إصابات بمتحور كورونا الجديد؟


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: ليس هناك أي حالات ثبت إيجابيتها بالمتحور الجديد لكورونا، معقبًا: "المتحور الجديد ممكن يدخل مصر في أي لحظة".

 

خطورة المتحور الجديد لكورونا


وأوضح: "المتحور الجديد لكورونا ليس أشد خطورة من دلتا، ويصيب الجهاز النفسي العلوي وأعراضه نفس أعراض متحور أوميكرون".

منظمة الصحة العالمية 


وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أنه حتى الآن لا توجد خطورة من متحور كورونا الجديد وما زال يصنف بمتحور منخفض الخطورة ويتشابه مع متحور أوميكرون من حيث الأعراض ولا يسبب شدة في الأعراض.

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة لــ"فيتو" أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

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