الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

تأكيدا لـ فيتو، انتقال محمود شبانة وحمدي علاء من الزمالك إلى سموحة

محمود شبانة، فيتو
محمود شبانة، فيتو

وقع محمود شبانة مدافع فريق الزمالك على عقود الانتقال لنادي سموحة رسميا، ووقع حمدي علاء لاعب وسط الزمالك على عقود الانتقال لسموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتعد قيمة انتقال الثنائي شبانة وحمدي علاء  إلى سموحة بلغت 7.5 مليون جنيه، بواقع 5.5 مليون مقابل بيع شبانة و2 مليون جنيه مقابل إعارة  حمدي علاء وكان سموحة  يحق له 2.5 مليون جنيه من الزمالك قيمة قطع إعارة شبانة في وقت سابق وعودته للزمالك، وهو المبلغ الذي تم إدخاله ضمن الصفقة، لتكون قيمة الصفقة 5 ملايين جنيه فقط بعد خصم قيمة مستحقات سموحة من قطع إعارة شبانة وعودته للزمالك في وقت سابق.

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وكانت فيتو قد نشرت في وقت سابق أن محمود شبانة وقع على عقود انضمامه لسموحة ولقراءة الخبر اضغط هنا

موقف أوسوريو 

ومن ناحية أخرى تواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق بعد استقالة مجلس الإدارة. 

وطمئن مدير الكرة، المدرب بأنه لا ينشغل بهذه الأمور وكل شئ يسير بشكل طبيعي وأنه مرتبط بعقد مع الزمالك.

لجنة تدير النادي 

ويترقب مسئولو وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي أعلنوا عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل اتخاذ خطوات لضبط المسار الإدارة للقلعة البيضاء.

كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوصاستقالة مجلس الزمالك، وأنه في حال وصول استقالة رسمية من مجلس الزمالك إلى الوزارة سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقًا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

 

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“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل لجنة الزمالك المؤقتة

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات مكونة من:

المدير التنفيذي للنادي: محمود خالد.

المدير المالي للنادي: إيهاب السيد خضر.

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم.

وشدد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، على أن اللائحة الاسترشادية التي تطبق على نادي الزمالك تنص على تعيين لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، ومن الممكن أن تنبثق منها لجنة تنفيذية أخرى كما حدث في عهد حسين لبيب.

 

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محمود شبانة الزمالك حمدي علاء سموحة نادي الزمالك

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