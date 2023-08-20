محمود شبانة يقترب من الانتقال إلى سموحة

الزمالك، أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي ترحيب إدارة الكرة برحيل محمود شبانة مدافع الأبيض إلى صفوف فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق رحب برحيل اللاعب عن القلعة البيضاء سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

وأضاف أن الزمالك سيستفيد من رحيل شبانة إلى سموحة في تسوية المستحقات المتأخرة للنادي السكندري بعد قطع إعارة شبانة في يناير الماضي، خاصة وأنه يحق لسموحة الحصول على 3 مليون و439 ألف جنيه تقريبا من الزمالك.

موقف أوسوريو

تواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق بعد استقالة مجلس الإدارة.

وطمئن مدير الكرة، المدرب بأنه لا ينشغل بهذه الأمور وكل شئ يسير بشكل طبيعي وأنه مرتبط بعقد مع الزمالك.

لجنة تدير النادي

ويترقب مسئولو وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي أعلنوا عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل اتخاذ خطوات لضبط المسار الإدارة للقلعة البيضاء.

كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوصاستقالة مجلس الزمالك، وأنه في حال وصول استقالة رسمية من مجلس الزمالك إلى الوزارة سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقًا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

Advertisements

“فيتو” تنشر موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي في حال تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل لجنة الزمالك المؤقتة

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات مكونة من:

المدير التنفيذي للنادي: محمود خالد.

المدير المالي للنادي: إيهاب السيد خضر.

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم.

وشدد مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، على أن اللائحة الاسترشادية التي تطبق على نادي الزمالك تنص على تعيين لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، ومن الممكن أن تنبثق منها لجنة تنفيذية أخرى كما حدث في عهد حسين لبيب.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن استقالته في بيان رسمي أصدره منذ قليل حيث جاء على النحو التالي:

وقال أحمد مرتضى في بيانه: "لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبًا، وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير.

وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما أدى إلى إيقاف القيد ولقد اعتذر السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز علي أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلى رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى او لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير.

ولكن للأسف لم تلقَ مبادرة المستشار مرتضى منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضى منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك.

وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي.

ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبًا ونعمل جميعًا لصالح النادي.

بيان استقالة أحمد مرتضى منصور

استقالة أحمد مرتضى منصور

إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي شتائم وسباب.

وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة.

لذلك وبعد أن أعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي الذي امتدت أكثر من 30 عام وتبعه شقيقي الأستاذ أمير مرتضي الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمه منذ شهرين بعدم إشرافه علي الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة

أتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنيه من تأجير بعض المحلات بالإضافة إلى حوالي 900 ألف دولار حوالي 32 مليون جنيه، وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز علي أرصدة النادي

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية.

ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبناءه ان تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات.

احمد مرتضي منصور عضو مجلس الادارة والقائم بعمل رئيس النادي والخادم للنادي سواء في موقع المسؤولية أو خارجها.