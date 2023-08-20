الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مقتل وإصابة 6 من الجيش السوري بقصف تركي

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

قتل عنصران من قوات الجيش السوري وأصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية اليوم الأحد، على نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في قرية توخار بريف منبج شرقي حلب، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.                                

وكانت قرية جات ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري قد تعرضت لقصف بري تركي صباح اليوم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقًا لطيران مسيّر تركي في أجواء قرية توخار بـ ريف حلب الشرقي.

Advertisements

الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بمواد TNT قادمة من سوريا

في سياق آخر، أعلن الجيش الأردني، الأربعاء الماضي، إسقاط مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

استخدام الطائرات المسيرة في عمليات تهريب المخدرات

وغالبا ما يتم تهريب كميات من المخدرات والممنوعات عبر تلك المسيرات، وقد تمكن الجيش الأردني مؤخرًا من إسقاط العديد منها.

إذ تنشط القوات الأردنية منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات خصوصًا الكبتاغون من قبل الميليشيات.

تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية

وتعتبر عمان تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالي 375 كيلومترا، بات بمثابة "عملية منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

لاسيما أن سوريا تعد مصدرا بارزا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.

إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجًا واستخدامًا وتصديرًا، لاسيما من قبل الميليشيات.

متخصصة في الشأن الصيني تعلق على وصف تايوان لـ "بكين" بالمتنمرة المجاورة

تايوان تستفز الصين وتصفها بـ المتنمرة المجاورة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سوريا الجيش السوري أخبار سوريا الجيش التركي تركيا اخبار العالم

مواد متعلقة

سوريا القرن ال 19، أحدث إصدارات قصور الثقافة

الأردن تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا

عقوبات أمريكية على فصيلين مسلحين في سوريا ومقتل قيادي داعشي بارز

الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بمواد TNT قادمة من سوريا

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية