الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بمواد TNT قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إسقاط مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

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وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا

والأحد الماضي، أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه ومن خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، شدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

استخدام الطائرات المسيرة في عمليات تهريب المخدرات

وغالبا ما يتم تهريب كميات من المخدرات والممنوعات عبر تلك المسيرات، وقد تمكن الجيش الأردني مؤخرًا من إسقاط العديد منها.

إذ تنشط القوات الأردنية منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات خصوصًا الكبتاغون من قبل الميليشيات.

تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية

وتعتبر عمان تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالي 375 كيلومترا، بات بمثابة "عملية منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

لاسيما أن سوريا تعد مصدرا بارزا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.

إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجًا واستخدامًا وتصديرًا، لاسيما من قبل الميليشيات.

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