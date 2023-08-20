تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

ذكرت CBS News أن الأوروبيين مصدومون بتصرفات السياح الأمريكيين والبريطانيين.

وتحدثت مذيعة القناة دانا جيكوبسون، أن القارة الأوروبية سجلت سلسلة من الحوادث المختلفة أبطالها السياح من الولايات المتحدة وبريطانيا.

فمثلا، لم يغادر سائحان أمريكيان وهما في حالة سكر، برج إيفل قبل إغلاق أبوابه وأمضيا الليل هناك وبعد أيام قليلة صعد رجل آخر إلى أعلى البرج ونزل بالمظلة منه.

السياح من الولايات المتحدة وبريطانيا

من جهته قال مراسل القناة في روما: "من نحو ألف سائح يزورون نافورة تريفي كل ساعة، يوجد هناك أحد يمكن وصفه بـ"الخروف الأسود" ولكن يبدو أن مثل هؤلاء الأشخاص موجودون في كل مكان في العام الجاري، في جميع أنحاء المدينة والبلاد وأوروبا".

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وذكر حادثا مشهورا عندما نحت سائح بريطاني اسمه على جدران الكولوسيوم، الأمر الذي صدم شهود العيان.

وتابع: وفي البندقية قفز سائح بريطاني آخر، متجاهلا التحذيرات من ارتفاع 5 طوابق في قناة وهبط على الماء".

من جهتها دعت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي الحكومات الأوروبية لتشديد الإجراءات تجاه السياح الأجانب العنيفين.

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

تأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي زارت ألبانيا لقضاء عطلة الصيف، من أن صاحب مطعم محلي أخذ نقوده بعدما هربت مجموعة من الإيطاليين دون دفع الفاتورة.

وأمضت ميلوني وأسرتها بضعة أيام في ألبانيا هذا الأسبوع ضيوفا على رئيس الوزراء الألباني إدي راما، الذي تشهد بلاده ازدهارا في قطاع السياحة هذا الصيف، مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء والاستفادة من أسعارها المنخفضة مقارنة ببقية أوروبا.

جورجيا ميلوني تزور ألبانيا لقضاء عطلة الصيف

وصرح راما لصحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية بأنه عندما انتشرت أنباء عن هروب بعض الإيطاليين دون دفع الحساب لأحد المطاعم في مدينة بيرات بوسط البلاد، تدخلت ميلوني للمساعدة.

ونقل راما عن ميلوني قولها للسفير الإيطالي لدى ألبانيا “اذهب وادفع فاتورة هؤلاء الحمقى من فضلك”.

كان فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة الإيطالي وصهر ميلوني في رحلة إلى ألبانيا وقال إنها مسألة تتعلق بالاعتزاز بالوطن.

ألبانيا تتوقع استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر من إيطاليا

وأوضح لرويترز “عرضت ميلوني دفع الفاتورة. وكان السفير في طريق عودته إلى تيرانا ويمكنه القيام بذلك”. وأضاف لولوبريجيدا “لا يمكن لقلة من المخادعين إحراج أمة من المواطنين المحترمين”.

وقال راما في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن ألبانيا تتوقع استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر من إيطاليا هذا العام. ويتجنب العديد من الإيطاليين الرحلات الداخلية وسط ارتفاع الأسعار ويسافرون بدلا من ذلك إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان حيث الإقامة والمنتجعات الشاطئية أرخص ثمنا.