تشكيل إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

كأس العالم للسيدات، كشفت سارينا ويجمان، المدير الفني لمنتخب إنجلترا للسيدات، عن تشكيلة فريقها لموقعة إسبانيا في نهائي مونديال السيدات.

ووضعت ويجمان، لورين جيمس المباراة على مقاعد البدلاء، في موقعة النهائي، وتعرضت جيمس للطرد خلال فوز إنجلترا الدرامي في دور الستة عشر على نيجيريا.

تشكيلة إنجلترا لمواجهة إسبانيا

إيربس - برونز - برايت - جرينوود - كارتر - دالي - والش - ستانواي - تون - هيمب - روسو.

على الجانب الآخر، يمثل إسبانيا في مباراة اليوم، كل من:

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كاتا كول - أونا باتلي - إيرين باريديس - لايا كودينا - أولجا كارمونا - أيتانا بونماتي - تيريسيا أبيليرا - سلمى بارالويلو - ألبا ريدوندو - جيني هيرموسو - ماريونا كالدينتي.

وأهدى الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، انتصاره في نصف نهائي بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة أمام البولندي هوبرت هوركاتش، إلى منتخب كرة القدم الإسباني للسيدات، الذي يواجه نظيره الإنجليزي اليوم في نهائي كأس العالم.

وكتب ألكاراز على الكاميرا فور انتهاء المباراة لصالحه 2-6 و7-6 (7-5) و6-3 "هيا يا فتيات فلتحصدن كأس العالم.. تحيا إسبانيا!".

ويخوض منتخب السيدات نهائي كأس العالم اليوم لأول مرة في تاريخه، كما يواجه ألكاراز اليوم أيضا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي سينسيناتي الذي يخوضه لأول مرة في مشواره.

وتتجه أنظار محبي وعشاق الكرة النسائية، لملعب أستراليا لمتابعة مباراة منتخبي إنجلترا واسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات اليوم الأحد.

وتقام المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا في أستراليا وتحديدًا على ملعب أستراليا في مدينة سيدني، والذي يسع 83500 متفرج.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 هو يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلتر في نهائي كأس العالم للسيدات 2023

وتذاع مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك مشاهدتها عبر شاشتها.

ونجح منتخب السويد في الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة بتغلبها 2-صفر على أستراليا التي تشارك في تنظيم البطولة.

وحصلت السويد، المصنفة الثالثة عالميا، على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تبين بالرجوع إلى حكم الفيديو المساعد أن الأسترالية كلير هانت عرقلت ستينا بلاكستينيوس.

وأحرزت فريدولينا رولفو هدفا من علامة الجزاء، وضاعفت قائدة السويد كوسوفار أسلاني تقدم الفريق بعد مرور ساعة من عمر المباراة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مكللة هجمة مرتدة سريعة.

ورغم مرارة الهزيمة، فإن المنتخب الأسترالي حقق أفضل نتيجة في البطولة إذ لم يسبق له تجاوز دور الثمانية.

وحطم كأس العالم للسيدات حضورا جماهيريا قياسيا بلغ 43 ألفا و217 متفرجا، وجاء الانتصار التاريخي لإسبانيا على السويد هو أكثر المباريات مشاهدة في ملاعب نيوزيلندا، حيث بيعت أكثر من 700 ألف تذكرة للمباريات الـ 29 التي أقيمت في البلاد في إطار بطولة كأس العالم للسيدات.

وفي المجمل اشترى المشجعون 708 آلاف و743 تذكرة لمشاهدة المباريات في الملاعب بين أفضل 32 منتخبا لكرة القدم للسيدات في العالم، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 500 ألف الذي حددته الحكومة النيوزيلندية.

وأشارت التقارير أن بيعت مليون و770 ألف تذكرة لمباريات مونديال السيدات في البلدين المضيفين، أستراليا ونيوزيلندا، في حدث رياضي يواصل تحطيم الأرقام القياسية داخل وخارج الملاعب، طبقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي نيوزيلندا، بلغ متوسط الحضور في 29 مباراة 24 ألفا و439 متفرجا في المباراة الواحدة، في حين بلغ الحد الأقصى للحضور، الذي تم تحطيمه ثلاث مرات على مدار المونديال، 43 ألفا و217 وذلك في مواجهة إسبانيا والسويد في الدور نصف النهائي والتي أقيمت الليلة الماضية في إيدن بارك في أوكلاند.

وشاهد أكثر من 43 ألفا من المدرجات المباراة المثيرة بين لاعبات منتخبي إسبانيا والسويد، اللاتي قدمن عرضا كرويا رائعا على مدار 90 دقيقة.

شهد المتفرجون تسجيل 3 أهداف في 9 دقائق فقط، جميعها في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وشعروا بنشوة إسبانيا التي حققت الفوز (2-1)- وتأهلا طال انتظاره إلى النهائي- في الدقيقة 90 من المواجهة.

وتابع عشرات الآلاف من المشجعين المواجهة على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر البث المباشر، ونشروا سيلا عارما من الصور والرسومات واللقطات البارزة على هذه المنصات، وكانت المباراة بين الأحداث الأكثر نيلا للتعليقات على شبكة (تويتر).