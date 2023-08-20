الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة، نظيره قادش مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من الليجا، على ملعب "مونتجويك الأولمبي".

ويبحث نادي برشلونة عن انتصاره الأول في الليجا هذا الموسم، بعدما تعادل سلبيا في اللقاء الافتتاحي ضد خيتافي، الأسبوع الماضي.

موعد مباراة برشلونة وقادش 

وتنطلق مباراة برشلونة وقادش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية.

غيابات برشلونة أمام قادش

ويفتقد برشلونة خدمات مدافعه رونالد أراوخو للإصابة، والجناح البرازيلي رافينيا والمدير الفني تشافي هيرنانديز، للإيقاف، بعدما تعرض الثنائي الأخير للطرد ضد خيتافي.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش

وتوقعت صحيفة "سبورت" الكتالونية، تشكيل برشلونة كالتالي 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبرتو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

الوسط: جوندوجان، فرينكي دي يونج، بيدري.

الهجوم: فيران توريس، جافي، روبرت ليفاندوفسكي.

وتلقى فريق برشلونة ضربة جديدة في خط الهجوم، بعد خسارة جهود عثمان ديمبلي الذي رحل صوب باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ولم يستطع النادي تعويضه بلاعب آخر حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد حصل لامين يامال، لاعب برشلونة، على استدعاء للمشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما، في كأس العالم للناشئين.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة ستقام في إندونيسيا، خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبلين.

ويتسبب ذلك في غياب لامين يامال عن مباراة ريال سوسيداد في الليجا، بالإضافة إلى مواجهات ديورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد، إذا وصلت إسبانيا لدور متقدم في البطولة.

كما سيغيب يامال أيضا عن الجولتين الرابعة والخامسة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الاستدعاء لمنتخب إسبانيا (تحت 17 عاما)، لن يحرم يامال من خوض كلاسيكو الدور الأول ضد ريال مدريد، يوم 29 أكتوبر المقبل.

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