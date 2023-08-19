برشلونة يتفق مع مانشستر سيتي لاستعارة نجمه

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

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وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

وفي الميركاتو الصيفي الجاري، تعاقد برشلونة مع: إلكاي جوندوجان، وإينيجو مارتينيز، وأوريول روميو، ورحل عنه: عثمان ديمبلي، وسيرجيو بوسكيتس، وفرانك كيسي، وجوليان أروخو، وأرناو تيناس، ونيكولاس جونزاليس، وأليكس كويادو، وصامويل أومتيتي، وجوردي ألبا وبابلو توري.

ميسي يصدم جماهير برشلونة

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، قبل مواجهة ناشفيل في نهائي كأس الدوريات بأمريكا.

وعن الانتقال إلى باريس سان جيرمان من برشلونة: "لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة والانتقال إلى باريس، وقد حدث ذلك بين يوم وليلة، استغرقت بعض الوقت للتعود بسرعة على مكان مختلف تماما في كل من المدينة وفي الرياضة وكانت صعبة".

وأكمل ميسي: "لكن هذا هو عكس ما يحدث لي هنا، بعد أن مررنا بعامين صعبين، مررنا بأوقات عصيبة، اليوم نحن في مكان نشعر فيه بالسعادة، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا على أساس يومي مع زوجتي وأولادي بسبب طريقة العيش وقضاء الوقت".