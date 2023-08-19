برشلونة يتعرض لضربة جديدة في خط الهجوم

تلقى فريق برشلونة ضربة جديدة في خط الهجوم، بعد خسارة جهود عثمان ديمبلي الذي رحل صوب باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ولم يستطع النادي تعويضه بلاعب آخر حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد حصل لامين يامال، لاعب برشلونة، على استدعاء للمشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما، في كأس العالم للناشئين.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة ستقام في إندونيسيا، خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبلين.

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ويتسبب ذلك في غياب لامين يامال عن مباراة ريال سوسيداد في الليجا، بالإضافة إلى مواجهات ديورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد، إذا وصلت إسبانيا لدور متقدم في البطولة.

كما سيغيب يامال أيضا عن الجولتين الرابعة والخامسة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الاستدعاء لمنتخب إسبانيا (تحت 17 عاما)، لن يحرم يامال من خوض كلاسيكو الدور الأول ضد ريال مدريد، يوم 29 أكتوبر المقبل.

برشلونة يقترب من ضم كانسيلو

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.