الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 13 عاملا في تفجير شاحنة بباكستان

باكستان، فيتو
باكستان، فيتو

باكستان، أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالا في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي باكستان.


وقال نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، إن مجموعة من الإرهابيين فجروا شاحنة كانت تقل عمالا في المنطقة. موضحا أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملا وإصابة 2 بجروح خطيرة، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.


وبحسب القناة، أكد مسؤولون باكستانيون أن الجرحى والجثث تم نقلها إلى المستشفى، مشيرون إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من التفجير الانتحاري الضخم الذي وقع في منطقة باجور، والذي قُتل فيه 63 شخصا على الأقل بينهم 23 طفلا، وأٌصيب أكثر من 200 شخص بجروح.

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حزب المعارضة الرئيسي في باكستان

أفادت وكالة “رويترز" للأنباء، بأن السلطات الباكستانية اعتقلت زعيم المعارضة شاه محمود قريشي أمس السبت في إسلام آباد.


وحسب ما نقلته “رويترز” للأنباء، قال حزب المعارضة الرئيسي في باكستان على حسابه بمنصة “إكس”، إن نائب رئيس حركة إنصاف الباكستانية شاه محمود قريشي اعتقل اليوم السبت في إسلام أباد.

وجاء في منشور على حساب الحزب أن "نائب رئيس حركة إنصاف شاه محمود قريشي اعتقل بشكل غير قانوني مرة أخرى، مضيفًا أن وحدة كبيرة من الشرطة احتجزته من مقر إقامته في العاصمة الفيدرالية.

 

اعتقال قريشي

يأتي اعتقال قريشي بعد أقل من ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه في قضية تتعلق باحتجاجات 9 مايو، والتي اندلعت بعد اعتقال رئيس الحزب عمران خان في قضية فساد.

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باكستان شمال وزيرستان ريحان جول ختاك جنوب وزيرستان

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