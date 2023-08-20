الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الكسب غير المشروع بالإسكندرية

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

قررت النيابة العامة حبس صاحب شركة بتهمة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع  في دائرة قسم الرمل  4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

 

غسل الأموال 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" وعدم التزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

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وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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غسل الأموال الكسب غير المشروع الاسكندرية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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