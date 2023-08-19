السبت 19 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 14 شخصًا من بينهم 3 سيدات بتهمة تجارة المخدرات (صور)

مخدرات بحوزة المتهمة،فيتو
مخدرات بحوزة المتهمة،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 14 شخصًا من بينهم 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا، فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة فى المحافظات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريتى أمن (الإسماعيلية – الغربية) رصدت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة  (الإسماعيلية– أبوصوير – القنطرة غرب - سمنود) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 14 شخصا من بينهم 3 سيدات بقيمة مضبوطات تقدر بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

 

ضبط 14 تاجر مخدرات من بينهم 3 سيدات خلال حملة للقضاء على أوكارهم 


مديرية أمن الإسماعيلية

وتم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام).

كما تم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزتهم (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات).

 وتم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام).

وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات).


كما تم ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات - كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرامات - 3 ميزان حساس).

مديرية أمن الغربية 

وتم ضبط (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود.. وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو").

كما تم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود.. وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وتم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود  وبحوزتها (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات).
  

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,200,000 أربعة مليون ومائتان ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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النيابة العامة الاسماعيلية الغربية مركز شرطة القنطرة مركز شرطة سمنود مخدر الهيروين مخدر الهيدرو مخدر الحشيش

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