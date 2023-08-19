بعد خروج أحمد دومة.. شروط ومعايير الحصول على العفو الرئاسي

غادر الناشط السياسي أحمد دومة و4 آخرين من مركز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهم تفعيلًا لقرار العفو الرئاسي عنهم، وسط تساؤل بعض المواطنين عن شروط ومعايير العفو الرئاسي.

شروط الترشح للحصول على العفو الرئاسي

وقال مصدر مطلع، إن هناك 3 شروط أساسية للترشح للدخول في قوائم العفو الرئاسي.

أولًا: للعفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.

ثانيا: ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

Advertisements

ثالثا: أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

معايير الحصول على العفو الرئاسي

وتكون قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم.

كانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 19 أغسطس 2023، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 348 لسنة 2023، بشأن العفو الرئاسي عن 5 المحكوم عليهم بالسجن، ومنهم الناشط السيسي أحمد دومة.

وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري "يعفى عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة،

أحمد دومة سعد دومة

القضية رقم ٨٦٢٩ لسنة ٢٠١١ جنايات السيدة - القضية رقم ٩٥٩٣ لسنة ۲۰۱۳ جنح عابدين -القضية رقم ۳۷۱٥ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى - القضية رقم ۲۰۰۷۲ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادي.

محمود على عبد القدوس الشافعي القضية رقم ۱۱۰۳۰ لسنة ٢٠١٨ جنايات بسيون.

السعيد طاهر محمد أبو السعود القضية رقم ٢٦٦٦ لسنة ۲۰٢١ جنايات كفر البطيخ

محمد ضاحي عبد الرحمن محمد القضية رقم ٨٦٠١ لسنة ٢٠٢٢ ج الفتح.

مجدى محمد فتحى عبده قوطه القضية رقم ٨٧٦ لسنة ٢٠٢٢ جنح أول دمياط.

الممنوعون من الحصول على العفو الرئاسي

العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

جرائم شركات مجال الأموال

القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.